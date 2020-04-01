Суточная статистика по коронавирусу. Тяжело всем
Вчерашняя статистика по коронавирусу была плохой, но на фоне свежей она вполне ничего, +77к новых случаев, почти 5к погибших. Если в той же Италии рассчитывать летальность как число умерших к исходу (умершие плюс вылечившиеся), то у нас 13155/(13155+16847)=43.8% Конечно, если принять во внимание неучтенных больных, тех кто переносит заболевание бессимптомно, она значительно уменьшится, но все равно остается огромной.
Для сравнения, в России у нас 190 вылечившихся и 24 погибших. Летальность 24/(24+190)=11,2% Понятно, что переболевших в разы больше. Понятно, что объективность учета коронавируса как причины смерти для людей старше 70 лет субъективна.
Но все равно очевидно, что в Италии, Испании, Великобритании, Франции и США происходит что-то ненормальное. В тех же США который день число новых случаев более 20к и продолжает расти, все это потом перерастет в смертность, по которой они и так на первом месте. Эта "ненормальность" и есть та самая способность вируса к распространению, в результате чего заражается огромное число людей и система здравоохранения просто задыхается. Любая, никто не вытянет двадцать тысяч новых больных в сутки в течение недели, двух, трех. И процент смертности "как у обычного гриппа" резко вырастает в разы, массово умирают люди, которых в обычных условиях можно было спасти.
Вот почему карантин жизненно необходим. Вот почему закрываются целые страны. Вот почему спешно возводятся новые больницы и госпиталя по всему миру. Вот почему спешно меняется законодательство и вводится уголовка для нарушающих карантин. Только за вчера у нас украинка с коронавирусом пыталась бежать заразив подружку и таксиста, инфицированный дебил пришел в больницу на рентген и уложил под карантин всю клинику и десятки людей. Раньше таких особей просто отстреливали, теперь сажают, демократия. Поэтому карантин будет, за нарушение будут применять серьезные меры.
Понимаю, это совсем не тот пост, который вы хотели бы прочитать утром в четверг. Но имеющий уши, да услышит.
Сергей Коляснико
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