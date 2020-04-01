Суточная статистика по коронавирусу. Тяжело всем

Вчерашняя статистика по коронавирусу была плохой, но на фоне свежей она вполне ничего, +77к новых случаев, почти 5к погибших. Если в той же Италии рассчитывать летальность как число умерших к исходу (умершие плюс вылечившиеся), то у нас 13155/(13155+16847)=43.8% Конечно, если принять во внимание неучтенных больных, тех кто переносит заболевание бессимптомно, она значительно уменьшится, но все равно остается огромной.Для сравнения, в России у нас 190 вылечившихся и 24 погибших. Летальность 24/(24+190)=11,2% Понятно, что переболевших в разы больше. Понятно, что объективность учета коронавируса как причины смерти для людей старше 70 лет субъективна.Но все равно очевидно, что в Италии, Испании, Великобритании, Франции и США происходит что-то ненормальное. В тех же США который день число новых случаев более 20к и продолжает расти, все это потом перерастет в смертность, по которой они и так на первом месте. Эта "ненормальность" и есть та самая способность вируса к распространению, в результате чего заражается огромное число людей и система здравоохранения просто задыхается. Любая, никто не вытянет двадцать тысяч новых больных в сутки в течение недели, двух, трех. И процент смертности "как у обычного гриппа" резко вырастает в разы, массово умирают люди, которых в обычных условиях можно было спасти.Вот почему карантин жизненно необходим. Вот почему закрываются целые страны. Вот почему спешно возводятся новые больницы и госпиталя по всему миру. Вот почему спешно меняется законодательство и вводится уголовка для нарушающих карантин. Только за вчера у нас украинка с коронавирусом пыталась бежать заразив подружку и таксиста, инфицированный дебил пришел в больницу на рентген и уложил под карантин всю клинику и десятки людей. Раньше таких особей просто отстреливали, теперь сажают, демократия. Поэтому карантин будет, за нарушение будут применять серьезные меры.Понимаю, это совсем не тот пост, который вы хотели бы прочитать утром в четверг. Но имеющий уши, да услышит.Сергей Коляснико