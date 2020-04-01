Более 1,2 тыс. протоколов составлено на нарушителей карантина в РФ

«Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности», — говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел РФ составило 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, сотрудники полиции в общественных местах проводят разъяснительную работу с теми, кто не соблюдает ограничительные предписания, особенно с людьми преклонного возраста.источник