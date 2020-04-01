«Лугансквода» отключила воду Ровенькам и части Свердловского района
Ровеньки и четыре села в Свердловском районе остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе.
Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскводы».
«В связи с аварийной ситуацией на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм, 2 апреля с 9.00 перекрыта подача воды на город Ровеньки, а также поселки Павловка, Медвежанка, Володарск и Нагорное», — говорится в сообщении.
«Завершить работы планируется к вечеру сегодняшнего дня, после чего будет выполнена промывка и заполнение водовода согласно технологическому регламенту и возобновлено водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты», — добавили на предприятии.
«Лугансквода» просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся к ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:18 25
Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскводы».
«В связи с аварийной ситуацией на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм, 2 апреля с 9.00 перекрыта подача воды на город Ровеньки, а также поселки Павловка, Медвежанка, Володарск и Нагорное», — говорится в сообщении.
«Завершить работы планируется к вечеру сегодняшнего дня, после чего будет выполнена промывка и заполнение водовода согласно технологическому регламенту и возобновлено водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты», — добавили на предприятии.
«Лугансквода» просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся к ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:18 25
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