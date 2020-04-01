Более 150 волонтеров в рамках акции буду помогать оказавшимся в изоляции жителям ЛНР

Более 150 активистов общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи", реализация которой в ближайшее время начнется на территории ЛНР, будут помогать пожилым, маломобильным и оказавшимся в изоляции жителям Республики. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 827 тыс. человек, из них более 40,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

"На территории всей Луганской Народной Республики стартует акция "Рука помощи". В рамках этой акции активисты общественного движения "Мир Луганщине", проектов "Волонтер", "Дружина" и "Молодая гвардия" будут помогать пожилым, маломобильным гражданам и тем, кто оказался в изоляции", - говорится в сообщении.

"В связи с тем, что сейчас непростая ситуация, есть угроза распространения опасного вируса, в ЛНР стартует эта акция. Многие жители Республики вынуждены оставаться дома и им очень необходима помощь волонтеров. На данный момент более 150 волонтеров во всех городах и районах ЛНР готовы помогать", - рассказала координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова.

Она пояснила, что жителям, которые находятся в группе риска и на самоизоляции, волонтеры могут купить продукты, воду и лекарства. Все покупки активисты будут делать за средства граждан, которые обратились за помощью.

Оставить заявки для получения такой помощи можно по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05. Горячая линия будет принимать звонки с 09.00 до 18.00.

"Волонтеры не будут просто так ходить по домам, они будут приходить только к гражданам, которые оставили свои обращения на горячую линию", - подчеркнула координатор проекта.

Все волонтеры, которые участвуют в акции, прошли обучение, они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Машкова уточнила, что участвующих в акции волонтеров можно будет узнать по накидкам с логотипом общественного движения и бейджам с печатью "Мира Луганщине" – это обезопасит жителей Республики от мошенников.

В общественном движении призвали жителей ЛНР оставаться дома, внимательно и сознательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

"Вместе мы справимся со всеми трудностями и поддержим всех, кому это необходимо. Сейчас очень важно действовать слажено, помогать ближним и заботиться о них. Обращайтесь за помощью к волонтерам", - сказала Машкова.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.

02 апреля — Луганск