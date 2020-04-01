Большинство умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
Большинство умерших украинцев от коронавируса COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — передает корреспондент «ОстроВа».
«Среди умерших (от коронавируса Covid-19 в Украине, — ред.) 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19», — заявил он.
Он призвал людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, оставаться на самоизоляции.
«Сейчас не до шуток», — подчеркнул Ляшко.
Новости Украины - Сегодня, 12:57 57
«Среди умерших (от коронавируса Covid-19 в Украине, — ред.) 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19», — заявил он.
Он призвал людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, оставаться на самоизоляции.
«Сейчас не до шуток», — подчеркнул Ляшко.
Новости Украины - Сегодня, 12:57 57
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