Большая часть заболевших коронавирусом лечатся дома
В Украине госпитализировано 398 человек с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — передает корреспондент «ОстроВа».
«Сегодня из 804 случаев коронавирусной болезни в учреждения здравоохранения госпитализировано 398 человек, все остальные находятся на амбулаторном лечении», — сообщил он.
По его словам, среди госпитализированных — 20 детей и 26 медицинских работников.
«На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек, который болен коронавирусной болезнью», — сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 апреля в Украине подтверждено 804 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, 20 человек погибли, 13 — вылечились. Новости Украины - Сегодня, 12:53 70
«Сегодня из 804 случаев коронавирусной болезни в учреждения здравоохранения госпитализировано 398 человек, все остальные находятся на амбулаторном лечении», — сообщил он.
По его словам, среди госпитализированных — 20 детей и 26 медицинских работников.
«На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек, который болен коронавирусной болезнью», — сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 апреля в Украине подтверждено 804 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, 20 человек погибли, 13 — вылечились. Новости Украины - Сегодня, 12:53 70
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