Объем грузоперевозок в ЛНР в январе-феврале вырос почти вдвое – Минэкономразвития

Объем грузоперевозок в Республике в январе-феврале 2020 года вырос почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"В январе-феврале 2020 года перевезено грузов автомобильным транспортом на 91,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", – говорится в сообщении.

"Автомобильным транспортом перевезено пассажиров за январь-февраль 2020 года на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, железнодорожным транспортом – на 17,0%, электротранспортом – на 0,8%", – добавили в Министерстве.

02 апреля — Луганск