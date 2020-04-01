Объем реализованной перерабатывающими предприятиями ЛНР продукции вырос на 17,5%

Объем реализованной промышленными предприятиями перерабатывающего комплекса ЛНР продукции за январь-февраль 2020 года вырос на 17,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"Объем реализованной продукции перерабатывающей промышленности за январь-февраль 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года вырос на 17,5%", – говорится в сообщении.

В Министерстве уточнили, что в том числе реализация продукции предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов выросла на 62,9%, производства химических веществ и химической продукции – на 46,5%, производства фармацевтических продуктов и препаратов – на 20,9%, машиностроения, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, – на 19,2%, металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 16,3%, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 11,8%.

Ранее в ведомстве сообщали, что объем реализованной промышленными предприятиями перерабатывающего комплекса ЛНР продукции за январь-октябрь 2019 года вырос почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

02 апреля — Луганск