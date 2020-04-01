Уровень экспорта ЛНР в январе-феврале 2020 года вырос почти на 25% - Минэконом

Уровень экспорта ЛНР за январь-февраль текущего года вырос на 24,4% в равнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ЛНР.

"По итогам отчетного периода за январь-февраль 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается рост основных показателей внешнеэкономической деятельности, а именно: экспорт – на 24,4%, внешнеторговый оборот – на 12,5%, импорт – на 4,4 %", - говорится в сообщении.

"Также увеличилось количество субъектов, осуществляющих внешнеэкономические операции, на 5%", - рассказали в Министерстве.

02 апреля — Луганск