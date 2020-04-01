Отопительный сезон в Луганской области рекомендовано не завершать до 10 апреля



Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай во время заседания областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона, передает пресс-служба ЛОГА.

«Рекомендовано пересмотреть решение тем громадам, где оно уже принято. Потому что по прогнозу в течение недели среднесуточная температура будет ниже, чем + 8 С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство городов, районов и объединенных громад Луганщины присоединилось к заседанию в режиме видеоконференцсвязи. Новости Региона - Сегодня, 13:54 40 Отопительный сезон в Луганской области рекомендовано не завершать до 10 апреля.Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай во время заседания областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона, передает пресс-служба ЛОГА.«Рекомендовано пересмотреть решение тем громадам, где оно уже принято. Потому что по прогнозу в течение недели среднесуточная температура будет ниже, чем + 8 С», — говорится в сообщении.Отмечается, что руководство городов, районов и объединенных громад Луганщины присоединилось к заседанию в режиме видеоконференцсвязи. Новости Региона - Сегодня, 13:54 40

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