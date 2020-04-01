Голода не будет: 64 поставщика продуктов получили «добро» на въезд в Луганскую область



Об этом рассказала заместитель директора департамента экономического развития, торговли и туризма Луганской областной государственной администрации Людмила Ахтырская, пишет 06452.com.ua.

«На Луганщине введен режим «красный», а значит пересекать область можно только по специальным разрешениям. Разрешение выдается на предприятие после обращения в интернет-приемные облгосадминистрации. Распределяются такие заявки через профильные департаменты: если это торговля, то заявку рассматривает департамент экономики. Если заявка касается завоза продукции или сырья для промышленных предприятий, ее рассматривает департамент промышленности», — объясняет Людмила Ахтырская.

По ее словам, задержек со стороны облгосадминистрации нет: все, кто подал заявки 30 марта, получили ответ в тот же день или утром 31-го. ЛОГА выдала 64 разрешения на въезд на территорию Луганской области.

Ахтырская уточнила, что передвигаться между подконтрольными частями Луганской и Донецкой областей можно без ограничений, не показывая никаких документов, подтверждающих цель поездки. Новости Региона - Сегодня, 13:43 132 Перевозчики продуктов получили 64 разрешения на въезд в Луганскую областьОб этом рассказала заместитель директора департамента экономического развития, торговли и туризма Луганской областной государственной администрации Людмила Ахтырская, пишет 06452.com.ua.«На Луганщине введен режим «красный», а значит пересекать область можно только по специальным разрешениям. Разрешение выдается на предприятие после обращения в интернет-приемные облгосадминистрации. Распределяются такие заявки через профильные департаменты: если это торговля, то заявку рассматривает департамент экономики. Если заявка касается завоза продукции или сырья для промышленных предприятий, ее рассматривает департамент промышленности», — объясняет Людмила Ахтырская.По ее словам, задержек со стороны облгосадминистрации нет: все, кто подал заявки 30 марта, получили ответ в тот же день или утром 31-го. ЛОГА выдала 64 разрешения на въезд на территорию Луганской области.Ахтырская уточнила, что передвигаться между подконтрольными частями Луганской и Донецкой областей можно без ограничений, не показывая никаких документов, подтверждающих цель поездки. Новости Региона - Сегодня, 13:43 132

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