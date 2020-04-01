В Донецке рассказали о ситуации с коронавирусом



Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы, передают Донецкие новости.

«У нас в республике зарегистрировано 2 случая заражения COVID-19. Это женщина и ее 2-летний сын, которые приехали из Москвы 19 марта.

На сегодня они находятся в одной боксированой палате, состояние у них удовлетворительное. Заболевание у мамы проходит в легкой форме, у ребенка никаких клинических проявлений нет, есть просто выделение вируса, это то, что называется вирусоносителем. Температура тела у обоих пациентов нормальная», — уверяет Долгошапко.

Также министр сообщила, что по состоянию 2 апреля всего под наблюдением находятся 10 тыс. 254 человека. В условиях стационарных отделений — 131 человек, в самоизоляции на дому — 10 тыс. 123 человека. Из больниц выписаны 4 человека, которые ранее находились под наблюдением медиков. Новости Донецка - Сегодня, 13:16 162 В ДНР состояние 2-х человек, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19, — удовлетворительное.Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы, передают Донецкие новости.«У нас в республике зарегистрировано 2 случая заражения COVID-19. Это женщина и ее 2-летний сын, которые приехали из Москвы 19 марта.На сегодня они находятся в одной боксированой палате, состояние у них удовлетворительное. Заболевание у мамы проходит в легкой форме, у ребенка никаких клинических проявлений нет, есть просто выделение вируса, это то, что называется вирусоносителем. Температура тела у обоих пациентов нормальная», — уверяет Долгошапко.Также министр сообщила, что по состоянию 2 апреля всего под наблюдением находятся 10 тыс. 254 человека. В условиях стационарных отделений — 131 человек, в самоизоляции на дому — 10 тыс. 123 человека. Из больниц выписаны 4 человека, которые ранее находились под наблюдением медиков. Новости Донецка - Сегодня, 13:16 162

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