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Минобороны отреагировало на сообщения о переносе парада Победы

root Сегодня, 15:0025Новости
Минобороны отреагировало на сообщения о переносе парада Победы

Подготовка к параду Победы идет по плану, решений об изменении даты и формата не принималось, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель Минобороны прокомментировал публикацию СМИ, сообщивших со ссылкой на источник, что власти рассматривают альтернативные варианты проведения парада из-за угрозы COVID-19.
«Подготовка к проведению парада Победы идет по плану. Никаких решений об изменении даты и формата парада Победы нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка», – приводит слова Конашенкова РИА «Новости».
О отметил, что со всеми участниками парада «проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний».
«У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура. Проводится дезинфекция всех помещений в местах их размещения. Вообще, все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», – заверил представитель Минобороны.

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