Прибывшая на замену в зону "ООС" бригада ВСУ укомплектована лишь на 60% – Народная милиция

Прибывшая по ротации в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") одна из бригад ВСУ укомплектована военнослужащими лишь на 60%. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции приводит к увеличению небоевых потерь, что значительного снижает уровень укомплектованности подразделений ВСУ.

"От источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" нам стало известно, что прибывшая по ротации в зону "ООС" 25-я бригада ВСУ имеет некомплект личного состава. В зону проведения карательной операции прибыло всего 60% от списочной численности бригады", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики сказал, что позиции 25-й бригады в настоящее время преимущественно полупустые, отмечается нехватка военнослужащих и проблемы с организацией боевого дежурства.

"В настоящее время 37 военнослужащих соединения госпитализированы в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус, 10 больных скрывается командованием в медицинских подразделениях соединения", - сообщил он.

Опасаясь наказания от вышестоящего штаба, командование бригады предпринимает меры по недопущению распространения информации о реальном количестве зараженных бойцов.

"Несмотря на это, поступившие указания командующего "ООС" требуют от командира бригады (полковника Олега) Зенченко эффективной работы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне ответственности соединения, но выполнить это требование Зенченко не может, поскольку из штатных 136 человек зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады на позициях находится всего 62", - добавил Осадчий.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что укомплектованность бригад ВСУ в зоне "ООС" составляет менее 60%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 апреля — Луганск