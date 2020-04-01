Минприроды ЛНР принимает отчеты об использовании воды в сканированном виде

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в связи с мероприятиями по недопущению распространения коронавируса принимает отчеты об использовании воды от субъектов хозяйствования в сканированном виде. Об этом сообщили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 827 тыс. человек, из них более 40,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

"Во исполнение указа главы Луганской Народной Республики от 13 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности" субъектов хозяйствования всех форм собственности, состоящих на государственном учете использования вод Минприроды ЛНР, просим обеспечить предоставление отчета об использовании воды по форме № 2-ТП (водхоз) за первый квартал 2020 года до 20 апреля 2020 года в виде скан-копий на электронный адрес Минприроды ЛНР minprirody@mprlnr.su, ovrvoda@mail.ru", - сообщили в Минприроды.

В ведомстве уточнили, что такой формат предоставления отчетов об использовании воды введен на период действия режима повышенной готовности.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

02 апреля — Луганск