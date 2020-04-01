Два бойца ВСУ получили тяжелые травмы, подорвавшись на украинской мине – Народная милиция

Два военнослужащих ВСУ получили тяжелые травмы, подорвавшись на ранее установленной сослуживцами мине в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В связи с бездумным минированием подконтрольной территории, отсутствием карт минных полей и несогласованности действий командования 1 апреля в районе населенного пункта Новотошковское двое военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады подорвались на своей мине, ранее установленной саперной группой", – отметил он.

"В результате подрыва оба получили минно-взрывные травмы и в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь населенного пункта Северодонецк. За эту неделю это уже второй случай подрыва на своих минах в 93-й бригаде", – сообщил Осадчий.

Представитель Народной милиции добавил, что "с целью оправдания своей преступной халатности и снятия ответственности за ранения военнослужащих командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский преподнес потери как полученные в результате обстрела".

Ранее Осадчий сообщал, что три военнослужащих ВСУ получили ранения за сутки, подорвавшись на украинских минах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 апреля — Луганск