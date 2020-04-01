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И смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавируса

bot Сегодня, 15:3016Новости
И смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавируса
Проблема отсутствия защитных масок в разгар пандемии — это проблема не только луганчан и жителей Луганской области.
Ситуация, когда тебя не пустят в магазин за хлебом, если у тебя нет маски на лице, распространена сейчас во многих странах мира. И там, тоже, не все люди могут ее приобрести, в их аптеках тоже нет масок.
Поэтому простой народ везде пытается решить проблему за счет смекалки и даже с юмором.
Минутка горького юмора на журналисты
И смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавирусаИ смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавируса
Новости в Мире - Сегодня, 14:10 193

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