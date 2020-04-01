И смех и грех. Как люди в разных странах пытаются себя защитить от коронавируса



Ситуация, когда тебя не пустят в магазин за хлебом, если у тебя нет маски на лице, распространена сейчас во многих странах мира. И там, тоже, не все люди могут ее приобрести, в их аптеках тоже нет масок.

Поэтому простой народ везде пытается решить проблему за счет смекалки и даже с юмором.

Минутка горького юмора на журналисты



Новости в Мире - Сегодня, 14:10 193 Проблема отсутствия защитных масок в разгар пандемии — это проблема не только луганчан и жителей Луганской области.Ситуация, когда тебя не пустят в магазин за хлебом, если у тебя нет маски на лице, распространена сейчас во многих странах мира. И там, тоже, не все люди могут ее приобрести, в их аптеках тоже нет масок.Поэтому простой народ везде пытается решить проблему за счет смекалки и даже с юмором.Минутка горького юмора на журналистыНовости в Мире - Сегодня, 14:10 193

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