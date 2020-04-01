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Важно знать: Правила пользования в Крыму личными автомобилями в условиях карантина

Sergey Сегодня, 15:4511Новости
Важно знать: Правила пользования в Крыму личными автомобилями в условиях карантина

В ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике вице-премьер Юлия Жукова разъяснила правила пользования личными автомобилями в условиях введенных в Крыму ограничительных мер, передает "Информер".
«Личным автотранспортом могут воспользоваться те граждане, у которых имеется право на перемещение. Те граждане, которые получили у своих работодателей справки на перемещение. То есть для работы, для того, чтобы добраться до каких-то объектов, связанных с выполнением производственных и должностных обязанностей, но не для личных целей. Дополнительные комментарии мы до конца дня отработаем и дадим», — сказала Жукова.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что если ближайший магазин находится на большом расстоянии, то воспользоваться личным автомобилем разрешается: «В селе может торговый объект быть за километр – конечно, можно проехать на машине».
В Крыму на утро 2 апреля выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. Под наблюдением в республике находится 2 902 человека.

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