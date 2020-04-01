Депутат застрял на Фиджи и просит самолёт. За границей пока остаются 109 российских организованных туристов
Почти все российские туристы, выехавшие на отдых по путёвкам туроператоров, вернулись на родину. По данным Ростуризма, за минувшие две недели в страну вернулись около 160 тысяч человек из 43 стран мира.
За границей остаются 109 российских организованных туристов. Часть из них ожидает вылета из стран, где ограничено авиасообщение, еще 32 человека находятся в круизах. Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.
Однако повезло не всем. В настоящий момент за рубежом все еще остаются тысячи самостоятельных путешественников, которые застряли в Индии, Таиланде, Дохе и даже на экзотическом Фиджи.
Так, в Индии оказались заперты несколько тысяч россиян. Ранее там ввели карантин – один из самых жестоких общенациональных карантинов в мире - на улицах комендантский час, людям запрещено покидать дома, не работает общественный транспорт, метро, железнодорожные и авиаперевозки. Предприятия, офисы и храмы также закрыты. Нарушивших карантин местных жителей избивают палками. Иностранцев также не жалуют, считая их разносчиками инфекции. Их выселяют из отелей и арендованных домов. С 22 марта на четырех самолетах российских авиакомпаний из Индии вывезены более тысячи россиян. Основная масса туристов из России остается в Гоа. У некоторых начались проблемы с продуктами питания, им помогает посольство России в этой стране. «Уважаемые граждане! 30 марта Генеральное консульство передало властям Гоа списки нуждающихся в продуктах питания и товарах первой необходимости россиян, находящихся на территории штата», - сообщается на странице посольства в соцсети.
В Таиланде заявку на вывоз подали несколько тысяч российских туристов. Проблемы с чартерными рейсами есть и там. Люди составили петицию на имя президента с жалобами на работу посольства России в этой стране.
«Тысячи граждан РФ остались без поддержки на территории Королевства Тайланд. Им не продлевают визы и не помогают вернуться на Родину. Российское посольство в Таиланде никак не содействует, с самого начала кризиса оно закрыло двери для туристов, игнорировало ситуацию, просто отмалчивалось, несмотря на тысячи звонков и просьб. Десятки тысяч людей не могли и не могут вылететь из Таиланда по причине дороговизны, недоступности и отмены авиабилетов. В этот момент посольство закрыто. Единственный действующий авиаперевозчик Аэрофлот задирает стоимость в 3-5 раз и закрывает продажу билетов через сайт», - пишут они.
Возвращением самостоятельных путешественников занимаются Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.
Есть отдельные случаи. Так, на Фиджи застрял депутат-единоросс из Волгограда Илья Кошкарёв. Его случайно разглядели местные журналисты на общем фото, где застрявшие туристы просили о том, чтобы власти России эвакуировали их с курорта.
«Это фото - с далёкого острова Фиджи, откуда вот уже десять дней не могут улететь 17 российских туристов. Наши предположения о пребывании Кошкарёва на острове подтвердили коллеги с v1. По информации портала, вместе с супругой Илья Альбертович который день ждет отправки на Родину. И если бы не пандемия COVID-19, мы вряд ли бы узнали, как отдыхают народные избранники Волгоградской области отнюдь не в период парламентских каникул, который для всех депутатов наступает летом. Поражает и то, что господин Кошкарёв - не просто депутат от партии "Единая Россия". Он возглавляет комитет по бюджетной и налоговой политике, соответственно, работая на постоянной основе за довольно нехилую зарплату. Что скажет на сей счёт председатель волгоградской облдумы Александр Блошкин, с ведома которого депутат-единоросс из самого важного думского комитета отправился в отпуск в явно неурочное и, как никогда, сложное для страны время? Или вы там окончательно потеряли связь с реальностью?», - пишут журналисты сайта «Город Героев».
Волгоградцы историей депутата не прониклись. Горожане упражняются в остроумии по поводу того, что депутат-миллионер может позволить себе провести ближайшие полгода и на острове. «Человек с доходом в 27 млн рублей за 2018 год может прекрасно пожить на острове. Но нет же, в Россию-матушку тянет», «Пусть там переждет, нечего ввозить лишние бактерии в Волгоград и так с больницами напряжёнка», «Пусть теперь сам на себе испытает все прелести любви чиновников к народу», «Город закрыт», - пишут волгоградцы в соцсетях.
Как стало известно сегодня, люди, которые вернулись в Россию из-за границы и находятся на домашнем карантине, должны будут вести журнал на портале Госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от „Госуслуг“ самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», — цитирует Мишустина «Интерфакс».
Нововведение он объяснил необходимостью «исключить новые случаи завозного коронавируса».
Мишустин также сообщил, что Минкомсвязи внедряет новую систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. На границе им надо будет заполнить форму на портале Госуслуг, указав, в том числе, адрес своего проживания во время домашнего карантина. Нахождение человека по этому адресу будут контролировать с помощью операторов связи и, в случае нарушения условий самоизоляции, передавать его данные МВД.
источник
За границей остаются 109 российских организованных туристов. Часть из них ожидает вылета из стран, где ограничено авиасообщение, еще 32 человека находятся в круизах. Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.
Однако повезло не всем. В настоящий момент за рубежом все еще остаются тысячи самостоятельных путешественников, которые застряли в Индии, Таиланде, Дохе и даже на экзотическом Фиджи.
Так, в Индии оказались заперты несколько тысяч россиян. Ранее там ввели карантин – один из самых жестоких общенациональных карантинов в мире - на улицах комендантский час, людям запрещено покидать дома, не работает общественный транспорт, метро, железнодорожные и авиаперевозки. Предприятия, офисы и храмы также закрыты. Нарушивших карантин местных жителей избивают палками. Иностранцев также не жалуют, считая их разносчиками инфекции. Их выселяют из отелей и арендованных домов. С 22 марта на четырех самолетах российских авиакомпаний из Индии вывезены более тысячи россиян. Основная масса туристов из России остается в Гоа. У некоторых начались проблемы с продуктами питания, им помогает посольство России в этой стране. «Уважаемые граждане! 30 марта Генеральное консульство передало властям Гоа списки нуждающихся в продуктах питания и товарах первой необходимости россиян, находящихся на территории штата», - сообщается на странице посольства в соцсети.
В Таиланде заявку на вывоз подали несколько тысяч российских туристов. Проблемы с чартерными рейсами есть и там. Люди составили петицию на имя президента с жалобами на работу посольства России в этой стране.
«Тысячи граждан РФ остались без поддержки на территории Королевства Тайланд. Им не продлевают визы и не помогают вернуться на Родину. Российское посольство в Таиланде никак не содействует, с самого начала кризиса оно закрыло двери для туристов, игнорировало ситуацию, просто отмалчивалось, несмотря на тысячи звонков и просьб. Десятки тысяч людей не могли и не могут вылететь из Таиланда по причине дороговизны, недоступности и отмены авиабилетов. В этот момент посольство закрыто. Единственный действующий авиаперевозчик Аэрофлот задирает стоимость в 3-5 раз и закрывает продажу билетов через сайт», - пишут они.
Возвращением самостоятельных путешественников занимаются Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.
Есть отдельные случаи. Так, на Фиджи застрял депутат-единоросс из Волгограда Илья Кошкарёв. Его случайно разглядели местные журналисты на общем фото, где застрявшие туристы просили о том, чтобы власти России эвакуировали их с курорта.
«Это фото - с далёкого острова Фиджи, откуда вот уже десять дней не могут улететь 17 российских туристов. Наши предположения о пребывании Кошкарёва на острове подтвердили коллеги с v1. По информации портала, вместе с супругой Илья Альбертович который день ждет отправки на Родину. И если бы не пандемия COVID-19, мы вряд ли бы узнали, как отдыхают народные избранники Волгоградской области отнюдь не в период парламентских каникул, который для всех депутатов наступает летом. Поражает и то, что господин Кошкарёв - не просто депутат от партии "Единая Россия". Он возглавляет комитет по бюджетной и налоговой политике, соответственно, работая на постоянной основе за довольно нехилую зарплату. Что скажет на сей счёт председатель волгоградской облдумы Александр Блошкин, с ведома которого депутат-единоросс из самого важного думского комитета отправился в отпуск в явно неурочное и, как никогда, сложное для страны время? Или вы там окончательно потеряли связь с реальностью?», - пишут журналисты сайта «Город Героев».
Волгоградцы историей депутата не прониклись. Горожане упражняются в остроумии по поводу того, что депутат-миллионер может позволить себе провести ближайшие полгода и на острове. «Человек с доходом в 27 млн рублей за 2018 год может прекрасно пожить на острове. Но нет же, в Россию-матушку тянет», «Пусть там переждет, нечего ввозить лишние бактерии в Волгоград и так с больницами напряжёнка», «Пусть теперь сам на себе испытает все прелести любви чиновников к народу», «Город закрыт», - пишут волгоградцы в соцсетях.
Как стало известно сегодня, люди, которые вернулись в Россию из-за границы и находятся на домашнем карантине, должны будут вести журнал на портале Госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от „Госуслуг“ самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», — цитирует Мишустина «Интерфакс».
Нововведение он объяснил необходимостью «исключить новые случаи завозного коронавируса».
Мишустин также сообщил, что Минкомсвязи внедряет новую систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. На границе им надо будет заполнить форму на портале Госуслуг, указав, в том числе, адрес своего проживания во время домашнего карантина. Нахождение человека по этому адресу будут контролировать с помощью операторов связи и, в случае нарушения условий самоизоляции, передавать его данные МВД.
источник
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