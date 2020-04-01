Депутат застрял на Фиджи и просит самолёт. За границей пока остаются 109 российских организованных туристов

Почти все российские туристы, выехавшие на отдых по путёвкам туроператоров, вернулись на родину. По данным Ростуризма, за минувшие две недели в страну вернулись около 160 тысяч человек из 43 стран мира.За границей остаются 109 российских организованных туристов. Часть из них ожидает вылета из стран, где ограничено авиасообщение, еще 32 человека находятся в круизах. Большинство организованных туристов вернулись в Россию планово, в основном из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.Однако повезло не всем. В настоящий момент за рубежом все еще остаются тысячи самостоятельных путешественников, которые застряли в Индии, Таиланде, Дохе и даже на экзотическом Фиджи.Так, в Индии оказались заперты несколько тысяч россиян. Ранее там ввели карантин – один из самых жестоких общенациональных карантинов в мире - на улицах комендантский час, людям запрещено покидать дома, не работает общественный транспорт, метро, железнодорожные и авиаперевозки. Предприятия, офисы и храмы также закрыты. Нарушивших карантин местных жителей избивают палками. Иностранцев также не жалуют, считая их разносчиками инфекции. Их выселяют из отелей и арендованных домов. С 22 марта на четырех самолетах российских авиакомпаний из Индии вывезены более тысячи россиян. Основная масса туристов из России остается в Гоа. У некоторых начались проблемы с продуктами питания, им помогает посольство России в этой стране. «Уважаемые граждане! 30 марта Генеральное консульство передало властям Гоа списки нуждающихся в продуктах питания и товарах первой необходимости россиян, находящихся на территории штата», - сообщается на странице посольства в соцсети.В Таиланде заявку на вывоз подали несколько тысяч российских туристов. Проблемы с чартерными рейсами есть и там. Люди составили петицию на имя президента с жалобами на работу посольства России в этой стране.«Тысячи граждан РФ остались без поддержки на территории Королевства Тайланд. Им не продлевают визы и не помогают вернуться на Родину. Российское посольство в Таиланде никак не содействует, с самого начала кризиса оно закрыло двери для туристов, игнорировало ситуацию, просто отмалчивалось, несмотря на тысячи звонков и просьб. Десятки тысяч людей не могли и не могут вылететь из Таиланда по причине дороговизны, недоступности и отмены авиабилетов. В этот момент посольство закрыто. Единственный действующий авиаперевозчик Аэрофлот задирает стоимость в 3-5 раз и закрывает продажу билетов через сайт», - пишут они.Возвращением самостоятельных путешественников занимаются Росавиация и МИД России при участии Ростуризма.Есть отдельные случаи. Так, на Фиджи застрял депутат-единоросс из Волгограда Илья Кошкарёв. Его случайно разглядели местные журналисты на общем фото, где застрявшие туристы просили о том, чтобы власти России эвакуировали их с курорта.«Это фото - с далёкого острова Фиджи, откуда вот уже десять дней не могут улететь 17 российских туристов. Наши предположения о пребывании Кошкарёва на острове подтвердили коллеги с v1. По информации портала, вместе с супругой Илья Альбертович который день ждет отправки на Родину. И если бы не пандемия COVID-19, мы вряд ли бы узнали, как отдыхают народные избранники Волгоградской области отнюдь не в период парламентских каникул, который для всех депутатов наступает летом. Поражает и то, что господин Кошкарёв - не просто депутат от партии "Единая Россия". Он возглавляет комитет по бюджетной и налоговой политике, соответственно, работая на постоянной основе за довольно нехилую зарплату. Что скажет на сей счёт председатель волгоградской облдумы Александр Блошкин, с ведома которого депутат-единоросс из самого важного думского комитета отправился в отпуск в явно неурочное и, как никогда, сложное для страны время? Или вы там окончательно потеряли связь с реальностью?», - пишут журналисты сайта «Город Героев».Волгоградцы историей депутата не прониклись. Горожане упражняются в остроумии по поводу того, что депутат-миллионер может позволить себе провести ближайшие полгода и на острове. «Человек с доходом в 27 млн рублей за 2018 год может прекрасно пожить на острове. Но нет же, в Россию-матушку тянет», «Пусть там переждет, нечего ввозить лишние бактерии в Волгоград и так с больницами напряжёнка», «Пусть теперь сам на себе испытает все прелести любви чиновников к народу», «Город закрыт», - пишут волгоградцы в соцсетях.Как стало известно сегодня, люди, которые вернулись в Россию из-за границы и находятся на домашнем карантине, должны будут вести журнал на портале Госуслуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от „Госуслуг“ самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома», — цитирует Мишустина «Интерфакс».Нововведение он объяснил необходимостью «исключить новые случаи завозного коронавируса».Мишустин также сообщил, что Минкомсвязи внедряет новую систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются в Россию. На границе им надо будет заполнить форму на портале Госуслуг, указав, в том числе, адрес своего проживания во время домашнего карантина. Нахождение человека по этому адресу будут контролировать с помощью операторов связи и, в случае нарушения условий самоизоляции, передавать его данные МВД.источник