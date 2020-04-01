Прихожане за день высадили на территории храма в Луганске 150 кустов роз (ФОТО)

Прихожане за день высадили на территории луганского храма в честь святого апостола Андрея Первозванного 150 кустов роз. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Настоятель храма, протоиерей Владимир Чесноков рассказал, что старт весенней кампании по обустройству и озеленению храма был объявлен накануне в соцсетях, однако он не предполагал, что на призыв откликнется большое количество желающих."С сегодняшнего дня мы начали озеленение церковной территории нашего храма. В данный момент группа прихожан высаживает розы – запланировано сегодня высадить около 150 кустов, и так мы продолжим в течение всех этих дней", — сообщил он."Очень много звонков от прихожан и людей из разных концов города, все желают прийти поработать. Но мы большими группами людей не собираем – по пять-семь прихожан, потому что учитываем ту ситуацию, которая, к сожалению, происходит сейчас, и мы должны тоже придерживаться предписаниям (врачей и властей), к чему и всех призываем", - рассказал настоятель.Священник отметил, что подобные мероприятия не просто сплачивают людей, они также помогают им отвлечься от сложностей, которые выпали этой весной на человечество."Конечно, ситуация непростая, но мы трудимся и уповаем на волю Божью. Все когда-то заканчивается, а наши труды остаются для будущих поколений", - подчеркнул батюшка.Он напомнил, что территория храма обустраивается поэтапно на протяжении нескольких лет. Ранее уже был высажен фруктовый сад, виноградник и ряд декоративных кустарников. В этом году запланировано озеленение вокруг купели елями и туями, одновременно идет планировка аллеи и детской площадки. При этом ландшафтным дизайном занимаются сами прихожане, представляя настоятелю на утверждение разные варианты."Конечно же, мы сажаем не хаотично, мы подбираем, чтобы это было и красиво, и смотрелось внешне, и имело порядок, чтобы люди могли прийти, прогуляться по территории храма, посидеть на лавочке – чтобы это радость для людей была", - подчеркнул протоиерей.Разработанный дизайн предполагает, что на территории вокруг храма еще появятся фруктовые деревья, декоративные кустарники и голубые ели."Кто может помочь молитвой, физическим трудом или материально - будем благодарны за любую помощь. Трудиться будем в течение всего этого года, чтобы осенью завершить определенную часть озеленения нашей территории. Дай Бог, мы вместе, общими усилиями создадим эту красоту!" — добавил настоятель храма.Напомним, на территории храма в честь святого апостола Андрея Первозванного построена самая большая в Луганске купель под открытым небом. В планах церкви наполнять водоем не только в период крещенских праздников, но и в летние месяцы, чтобы детвора квартала, где поблизости нет речки, могла купаться в жаркие дни.Храм расположен по адресу:, возле здания бывшего управления Луганского пограничного отряда.02 апреля — Луганск