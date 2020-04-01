Коммунальщики планируют весной посадить в Луганске 2 тыс. деревьев и 5 тыс. кустарников

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" ("Зеленстрой") планируют весной посадить на территории Луганска более двух тыс. деревьев и около пяти тыс. кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на заместителя директора предприятия Нигину Соловьеву.

"В этом сезоне у нас на весну запланирована посадка более двух тысяч деревьев и около пяти тысяч кустарниковых растений. Уже 4700 кустарников мы высадили по улице Нечуй-Левицкого и около 500 деревьев", – отметила она.

В горадминистрации проинформировали, что сотрудники предприятия уже высадили в столичном парке имени Горького 200 елей и 70 акаций.

"Сейчас работы ведутся на улице Оборонной, где будет аллея из 300 кленов. Сто из них коммунальщики высадили только за один день", – рассказали в мэрии Луганска.

"В ближайших планах коммунальщиков завершить высадку на улице Оборонной и озеленить столичные скверы. А уже в конце апреля они приступят к высадке цветов на городских клумбах", – добавили в пресс-службе.

Ранее в администрации Луганска сообщали, что специалисты ГКП "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" в 2019 году посадили на территории Луганска 748 саженцев деревьев и более 21 тыс. саженцев кустарников.

02 апреля — Луганск