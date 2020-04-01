ВСУ задействовали СМИ для подготовки фейковых материалов в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики в очередной раз задействовали журналистов украинских средств массовой информации для подготовки фейковых материалов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Пытаясь скрыть свои преступления против мирного населения Донбасса, командование "ООС" обвиняет Народную милицию ЛНР в обстрелах населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории. Для подготовки фейковых материалов противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу от 74-го центра информационно-психологических операций (ИпСО)", - сказал Осадчий.

"Так, по данным наших источников, в зону ответственности 93-й бригады ВСУ, в район населенного пункта Новотошковское, откуда украинскими боевиками был обстрелян населенный пункт Голубовское, прибыли группы журналистов телеканалов ICTV, "5 канал" и "Украина" в сопровождении пресс-службы и офицера от 74-го центра ИпСО. Основная задача украинских пропагандистов – обвинить Народную милицию в нарушениях Минских договоренностей", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия.

Ранее киевские силовики обстреляли Голубовское из 120-мм минометов, выпустив по нему 10 боеприпасов. Пожилая жительница поселка, раненная при обстреле поселка со стороны ВСУ, скончалась от полученных травм.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 апреля — Луганск