На Украине появился теневой президент

Говорят, Арсена Авакова уже пора закрепить в Конституции Украины. Меняются президенты, министры, правительства, а глава МВД — один из первых назначенцев Майдана — по-прежнему на посту. Впрочем, набравшему вес Арсену Борисовичу в его нынешнем кресле становится тесновато. Некоторые и вовсе опасаются, что в условиях «коронакризиса» у Авакова появилась задача-максимум — подсидеть Зеленского.Непотопляемость украинского министра внутренних дел обусловлена сочетанием нескольких факторов. В свое время он выбрал удачный момент, чтобы перейти во внутреннюю оппозицию к Петру Порошенко. Очевидно, голосов под увольнение Авакова в Верховной Раде не было (за главой МВД стоял «Народный фронт» — второе крыло пропрезидентской коалиции). Порошенко злился, но терпел. И дотерпел до выборов 2019 года, которые прошли не по его сценарию. Роль Авакова здесь переоценить трудно: именно он помешал президенту «накинуть» на всю страну сетку по скупке голосов избирателей. Очевидно, услуги гаранта стабильности и честных выборов министр внутренних дел выгодно продал и западным кураторам Украины, и новой власти. Это помогло ему перекочевать в правительство Алексея Гончарука, которое формировалось по принципу «новых лиц».Позже СМИ начали писать, что Аваков и Зеленский неплохо сработались (даже на встречу лидеров «нормандской четверки» они поехали вместе, хотя никогда раньше глава МВД в подобных мероприятиях не участвовал). Здесь все логично: эти двое поневоле оказались в одной лодке. Зеленский не просто рассчитывался за победу на выборах и выполнял указания «вашингтонского обкома» — при смене власти только Аваков мог гарантировать стабильность системы. Помимо огромной армии силовиков, он контролировал еще и улицу. А в Зе-команде сильно опасались, что «секта 25%» — электорат Порошенко во втором туре — попытается разобраться с новым президентом старыми майданными методами.С другой стороны, Авакову тоже нужно держаться за президента. Опоры в Верховной Раде у него больше нет — «Народный фронт» с рейтингом на уровне статистической погрешности даже не участвовал в парламентских выборах. Формально он простой чиновник, вынужденный двигаться в русле политики новой власти. Но его это нисколько не смущает. Как верно заметил украинский политолог Руслан Бизяев, Аваков — представитель той части политической элиты, которая демонстрирует готовность меняться.В преддверии отставки правительства Алексея Гончарука поползли слухи об усилении главы МВД. Под него якобы хотели создать должность силового вице-премьера. В итоге сохранился статус-кво: после ухода министра финансов Оксаны Маркаровой Аваков остался единственным наследием эпохи Порошенко в правительстве Украины. На заседании фракции «Слуги народа» Зеленский назвал его «одним из самых эффективных чиновников». Произошло это после печально известных событий в поселке Новые Санжары, где местные жители пытались преградить дорогу эвакуированным из Китая украинцам.Полиция тогда действовала четко и слажено, Аваков в очередной раз продемонстрировал главе государства свою незаменимость. Да и в целом с оценкой Зеленского трудно не согласиться: в правительстве «дебилов» и «профанов», как они сами себя называли, глава МВД производил впечатление едва ли не единственного компетентного человека.Еще более ценным он становится в условиях карантина, который действует на Украине до 24 апреля. Впрочем, это только предварительно. Сам Аваков настаивает на том, что к нормальной жизни страна вернется не раньше 15 мая. А до этого нужно перейти на «тотальный полный карантин» — людей держать за закрытыми дверями, оставить работающими только предприятия критической инфраструктуры. «Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем», — говорит Аваков.Чем грозит подобный сценарий, догадаться нетрудно. Экономическое положение ухудшится настолько, что люди начнут устраивать голодные бунты. Согласно результатам свежего социологического опроса группы «Рейтинг», почти 60% украинцев в случае прекращения получения дохода протянут меньше месяца. План Авакова — тот самый случай, когда лечение становится страшнее самой болезни. Но его это не сильно тревожит.Во-первых, потому что разгребать экономические завалы будет не он (если, конечно, не станет премьер-министром). Во-вторых, в условиях хаоса и разрухи роль репрессивного силового аппарата возрастет еще больше. Перед Аваковым маячит перспектива обрести диктаторские полномочия, прикрываясь заботой об общем благе. И хотя режим «чрезвычайщины» рано или поздно закончится, влияние министра внутренних дел после этого едва ли ослабнет.Вопрос о возможности смены высшего руководства страны напрашивается сам собой. Есть ли шансы у Авакова на волне «коронакризиса» впрыгнуть в кресло президента Украины? Если говорить о демократических процедурах, то этот вариант исключен. Глава МВД — один из самых «токсичных» украинских политиков, соцопросы регулярно фиксируют этот факт. Большинство респондентов видят в Авакове не просто рудимент эпохи Порошенко, а один их главных столпов преступного постмайданного режима.Человека, который провалил реформу правоохранительных органов, затянул узел донбасских противоречий, систематично покрывал коррупцию своих соратников, да и о себе не забывал (скандальное дело о «рюкзаках Авакова» никто не отменял). Вообще, зашкаливающий антирейтинг — его главная проблема. Поэтому добраться до высшего государственного поста министр внутренних дел Украины может исключительно незаконными методами. Но нужно ли это самому Авакову? Будучи человеком неглупым, он прекрасно осознает все риски.Одно дело — свергать Януковича при покровительстве всего коллективного Запада, поддержке олигархов и одобрении половины населения страны (вопрос Майдана всегда раскалывал страну на две примерно равные части). Другое дело — дворцовый переворот. Если его не поддержат украинские элиты и внешние игроки, то остаток своих дней Аваков рискует провести за решеткой. По этой логике к тюремному заключению он сегодня явно ближе, чем к президентской булаве.С другой стороны, главу МВД вполне устраивает его нынешнее положении. «Не первый, но и не второй», — так говорил о себе бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз. То же самое сегодня можно сказать об Авакове. За последний год он стал отдельным субъектом украинской политики.На него ориентируются отдельные депутаты парламента и представители власти на местах, с ним контактируют самые богатые люди страны, олигарх Игорь Коломойскийназывал Авакова своим давним другом. В его подчинении — огромная армия правоохранителей, нацгвардейцев и прикормленных радикальных националистов. От него зависит даже реализация некоторых договоренностей «нормандской четверки» (вспомним, что разведению сил и средств в Донбассе осенью прошлого года препятствовали именно «карманные» активисты Авакова).О закулисных играх министра внутренних дел стоит говорить отдельно, но публично он всегда демонстрирует готовность поддерживать молодого неопытного президента и выполнять его деликатные поручения. К примеру, по команде «фас» устроить всеукраинскую облаву на игорные заведения.Не так давно он опубликовал собственный антикризисный план, положения которого выходят далеко за пределы его компетенции: социальные выплаты из госбюджета, льготы на коммунальные платежи, реструктуризация внешних долгов и т. д. По сути, на своей странице в Facebook Аваков изложил чисто премьерскую программу. Эксперты и журналисты после этого заговорили о том, что глава МВД желает подсидеть уже нового главу правительства Дениса Шмыгаля. Но и здесь амбициям Авакова мешает его запредельная «токсичность».Даже на должности главы МВД он сильно минусует рейтинг Зеленского. Если же один из столпов режима Порошенко возглавит всю исполнительную вертикаль власти, глубину электорального падения президента Украины придется измерять водолазам…К тому же, премьер-министры на Украине в последнее время становятся политическими камикадзе. Зачем Авакову пополнять их ряды? С 2014 года уже три главы правительства ушли в небытие, а бессменный министр внутренних дел, оставаясь в тени, усиливал собственные позиции. Вероятно, этим он и продолжит заниматься.Алексей Ильяшевич