Предприятия Луганска к юбилею Великой Победы поучаствуют в ремонте 38 памятников – мэр

Столичные предприятия совместно с администрацией Луганска планируют провести реконструкцию 38 памятников к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава городской администрации Манолис Пилавов.

Он отметил, что на территории Луганска расположены 83 памятника.

"Из них 38 посвящены событиям Великой Отечественной войны. Для реконструкции этих памятников к юбилею Великой Победы мы решили привлечь предприятия города. В администрации Луганска состоялось специальное совещание, и все приглашенные на него предприятия согласились поучаствовать в ремонте того или иного памятника. Ни одно предприятие не отказалось от участия в этой акции, чтобы отдать дань памяти людям, которые завоевали Великую Победу", – рассказал Пилавов.

"Более того, представители предприятий, которые не были приглашены на это совещание, сегодня звонят и просят, чтобы им тоже предоставили какой-то объект, который бы они смогли отремонтировать. С таким предложением вышли ГП "Луганскгаз", "Лугмедфарм" и многие другие предприятия", – добавил глава администрации.

Он отметил, что "практически все памятники мы сегодня закрепили (за тем или иным предприятием)".

"Надеюсь, что совместными усилиями мы их отремонтируем и тем самым, во-первых, благоустроим наш город, а во-вторых, покажем всем, что память о той страшной войне у нас жива, мы это помним и делаем все возможное, чтобы подобное больше не повторилось", – сказал Пилавов.

"Работы по реконструкции памятников уже ведутся. Мы совместно с руководителями предприятий определили, что все работы будут завершены к 25 апреля", – добавил мэр Луганска.

Ранее в столичной администрации сообщали, что луганские строители начали ремонтные работы на трех объектах в рамках подготовки столицы ЛНР к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

02 апреля — Луганск