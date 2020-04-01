Союз писателей презентовал первый изданный в ЛНР молодежный литературный сборник "Всходы" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители Союза писателей (СП) ЛНР в Международный день детской книги на брифинге в ЛуганскИнформЦентре презентовали первый изданный в Республике молодежный литературный сборник "Всходы".Сборник является новым изданием Союза писателей ЛНР и редакции литературно-художественного альманаха "Крылья".Редакционный совет "Всходов" рассмотрел литературные произведения, поступившие от 103 молодых авторов в возрасте до 35 лет. В итоге в сборник вошли произведения 22 литераторов из Луганска, Первомайска, Стаханова, Свердловска и Лутугинского района. Самым молодым автором сборника стала восьмилетняя София Шевчук из Луганска, а самым старшим – 33-летний луганчанин Андрей Мошненко-Высоцкий."Представляем сегодня впервые изданный в нашей Республике молодежный литературный сборник нашей писательской организации. Событие для нас знаковое, долгожданное и непростое. Мы долго и кропотливо работали в этом направлении и наконец получили достойный результат", - сказал глава комиссии по вопросам развития культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР, председатель правления Союза писателей ЛНР Глеб Бобров."В ближайшее время наш новый сборник будет передан библиотекам Республики и в режиме бесплатного доступа размещен в сети Интернет – в этом нам помогут наши постоянные информационные спонсоры: государственное информационное агентство "Луганский Информационный Центр" и сайт современной военной литературы okopka.ru. Кроме того, при содействии главы Общественной палаты ЛНР Алексея Карякина и советника главы Республики по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергея Юрченко мы передадим сборники Луганскому и Алчевскому кадетским корпусам и ряду кадетских классов Республики", - отметил он.Секретарь правления писательской организации Андрей Чернов рассказал, что во "Всходах" представлены поэзия, проза, драматургия молодых литераторов. Для многих авторов сборника это первая публикация."Правление СП ЛНР предоставило трем авторам сборника рекомендации для вступления в писательскую организацию, сегодня заявления подписаны, и Алексей Молодцов, Олег Стельников и Владислав Кузьминых приняты в наши ряды. Также произведения некоторых авторов "Всходов" будут в дальнейшем рекомендованы для публикации в периодических изданиях России и ЛНР", - сообщил он."Хотелось бы отдельно сказать о тематике произведений молодых авторов. В своих произведениях молодые писатели постарались выразить осмысление себя в мире и мира в себе – это темы, которые волнуют все поколения человечества, где бы они ни жили. Это и познание любви – к домашним питомцам, родным, возлюбленным, Родине. И наша молодёжь пытается выразить это художественным словом, и у многих это получается очень успешно. Это не только наша оценка изнутри, из Луганска. Только неделю назад книга вышла в Луганске, а уже прислана из Перми рецензия кандидата филологических наук, литературоведа Галины Чудиновой. Она положительно отзывается о многих авторах сборника. Знаю, что рецензии о сборнике напишут и в Санкт-Петербурге, и в Луганске, и в Москве. Значит, о нём узнают, его заметят – это важно для молодого автора", - подчеркнул Чернов.В ходе брифинга представители СП объявили благодарность руководителю клуба юных поэтов "Рассвет", действующего в поселке Успенка Лутугинского района ЛНР, Светлане Казьминой. Почетными грамотами писательской организации награждены София Шевчук, Фаина Савенкова и три новых члена СП ЛНР - Молодцов, Стельников и Кузьминых.Напомним, сбор материалов в молодежный литературный сборник "Всходы" инициировали СП ЛНР и литературно-художественный альманах "Крылья". В редакционный совет "Всходов" вошли Бобров, главный редактор литературно-художественного альманаха "Крылья" Лариса Черниенко, члены СП ЛНР и редколлегии альманаха "Крылья" Сергей Прасолов, Светлана Сеничкина и Андрей Чернов.Международный день детской книги учрежден в 1967 году некоммерческой организацией "Международный совет по детской и юношеской литературе" и отмечается ежегодно 2 апреля - в день рождения Ханса Кристиана Андерсена.02 апреля — Луганск