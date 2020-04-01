Уголок шахматиста и скульптуры сказочных героев появятся в столичном парке имени Горького

Специалисты управления по вопросам градостроительства и архитектуры администрации Луганска планируют в нынешнем году в столичном парке имени Горького оборудовать уголок шахматиста и установить скульптуры героев русских сказок. Об этом на брифинге в городской администрации сообщил начальник управления Вячеслав Женеску.

Он отметил, что восстановительные работы в парке имени Горького продолжаются.

"Прежде всего, разработан проект по восстановлению ступеней металлического моста", – сообщил Женеску.

"Также мы хотим сделать "Уголок шахматиста" – большое поле в виде шахматной доски с фигурами. Там будут размещены столики, за которыми можно проводить шахматные соревнования", – рассказал начальник управления.

Он добавил, что, кроме того, ведется подготовка к созданию синусоидной аллеи в периферийной части парка.

"Также планируется дополнить уголок "дерева жизни" элементами декоративной кованой скульптуры совы и Кота ученого. Помимо этого, рассматриваются варианты размещения объектов игровой декоративной скульптуры – избушки с Бабой Ягой, Лешего – в районе металлического моста", – отметил Женеску.

Начальник управления проинформировал, что в парке продолжаются и дендрологические работы, в результате которых на его территории уже были высажены 100 елей.

В начале 1930-х годов старший архитектор Ворошиловграда Александр Шеремет разработал проект парка на берегу реки Лугань у развалин старой Красной мельницы. Работы начались в мае 1935 года. Тысячи горожан-энтузиастов пришли на помощь строителям, и 18 августа 1936 года парк был торжественно открыт. Площадь лесопарковой зоны составляет 140 гектаров. В годы Великой Отечественной войны парк культуры и отдыха имени Горького был практически полностью разрушен. После войны аттракционы, пляж, бильярдная, кинотеатр, буфеты были восстановлены, парк стал любимым местом отдыха горожан. Но, начиная с середины 1970-х годов, он начал приходить в запустение.

В августе 2016 года начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры администрации Луганска Вячеслав Женеску сообщал, что специалисты управления разработали план восстановления парка имени Горького. В 2016 году луганчане привели в порядок заросшую территорию парка, в 2017 году начались работы по его восстановлению. В сентябре 2018 года начальник управления обеспечения жизнедеятельности Луганска Игорь Гайдаш сообщал, что коммунальные службы Луганска выполнили 80% запланированных на год работ по реконструкции.

В 2019 году работы по реконструкции парка продолжались. В частности, на его территории была установлена парковая скульптура "Девушка с веслом", торжественное открытие которой состоялось в честь 224-й годовщины основания Луганска в рамках республиканского фестиваля семейного творчества и национальных культур "Созвездие мира и согласия".

02 апреля — Луганск