"Лугансквода" из-за эпидситуации обслуживает абонентов в дистанционном режиме

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса временно осуществляет обслуживание абонентов в дистанционном режиме. Об этом напомнили в пресс-службе предприятия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 827 тыс. человек, из них более 40,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

"В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки "Лугансквода" выполняет ряд мероприятий по переводу предприятия в особый режим работы, в том числе запрещено посещение абонентов-физических лиц контролерами отделов сбыта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее "Лугансквода" организовала дистанционный формат работы с обращениями граждан.

"На сегодняшний день дополнительно организовано дистанционное обслуживание абонентов, запущены сервисы, позволяющие решить многие вопросы, не выходя из дома", - добавили на предприятии.

Абоненты ГУП ЛНР "Лугансквода" могут передать показания приборов учета через официальный сайт предприятия, оставив показания в личном кабинете, либо в телефонном режиме через информационно-справочную службу по телефонам: 0642-50-10-50, 050-341-10-50, 050-342-10-50, 072-112-10-50, 072-113-10-50, 072-350-10-50.

"Оплату за услуги, при имеющейся у абонентов возможности, производить электронными платежами", - отметили в пресс-службе.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

02 апреля — Луганск