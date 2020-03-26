Мнение: В«Сладкая жизньВ» российских дауншифтеров обернулась локальным адом

Неприятные новости продолжают поступать из тех южных стран, куда ранее массово отправлялись жить российские дауншифтеры. Дауншифтинг, если кто не в курсе, это такой образ жизни, при котором у человека зачастую есть пассивный доход, например от сдачи недвижимости в аренду, и человек проедает этот доход на берегах тёплых морей. Теперь всё это обернулось локальным адом.«Дома и стены помогают» гласит мудрость нашего народа, но в глобализированном мире эта мудрость многим казалась устаревшей и замшелой.Немало наших сограждан, будто стаи бабочек-однодневок, переселились а Таиланд, на ГоА и в другие места, где можно было ненапряжненько прожигать жизнь, выполняя ритуалы в рамках служению культу понтов.https://www.youtube.com/watch?v=y4J8K2LjJK4Сами понимаете: всё это подавалось как Успешный Успех. С похехекиванием в стиле «вы там в Рашке рабы, а я мы нитакие, мы не работаем на дядю, не голосуем за Путина, мы свободные-пресвободные люди, а не быдло».Давайте глянем, как сейчас обстоят дела у людей с хорошими лицами, исполнявших Успешный Успех в Инстаграме. Но не у тех, которым аннулировали визы и выкинули из Таиланда, потому что у там монархия, и король повелел всех иностранцев гнать к чёрту, а у других. Вот что рассказывают люди с российскими паспортами, ещё недавно жившие в кайф на ГоА.«Индия закрылась на карантин столь стремительно, что российские зимовщики (люди, коротающие холодное в России время года на индийском побережье) не успели не только выехать за пределы страны, но даже закупиться продуктами. Наши соотечественники в индийском штате Гоа, в том числе семьи с маленькими детьми, которых там традиционно много, оказались внезапно заточены в домах (хозяева которых их гонят прочь!), без еды и какой-либо перспективы выбраться в ближайшие 3 недели».https://www.mk.ru/social/2020/03/26/otdykhayushhikh-na-goa-nachali-vygonyat-iz-gestkhausov-krichat-rashn-chalo.htmlОй. Это что же получается, что Рыночек в чрезвычайных обстоятельствах даёт сбой, и даже если у вас оплачено жильё в чужой стране, вас всё равно будут выгонять? И куда? В Россию, где зима, Путин, ватники, нет дешёвых фруктов и тёплого океана. Ужас какой. Но давайте послушаем, что говорит одна из выгоняемых.«О том, что его страна уходит на 21-дневный карантин, премьер-министр Индии объявил 24 марта. Указ вступил в силу ровно в полночь, то есть, через 4 часа после его объявления. С 12 ночи на 25 марта в стране закрылись все предприятия, включая магазины и общепит, а также перестал работать общественный транспорт. А всем гражданам, находящимся на территории Индии, запрещено покидать свои дома, за исполнением предписания следит полиция. Послушные индийцы исполнили указ своего премьера за 4 часа, а вот наши зимовщики даже не предполагали, каким кошмаром обернется индийский карантин для них.- Разве Россия не вывозит своих туристов?- Только организованных, которые приезжали по пакетным турам. А мы вроде как «дикарём» и никто не ждал такого стремительного поворота событий, - рассказывает Яна Кулагина, застрявшая в Гоа с мужем и двумя детьми 6 и 9 лет. - За одну ночь всё изменилось! Зимовщики обычно улетают в Россию в конце марта-начале апреля. У нас были билеты на «Уральские авиалинии», но они отменили рейсы. Деньги, правда, вернули. Нам пришлось приобрести билеты на «Аэрофлот» на 3 апреля и на местные авиалинии, чтобы добраться до Дели, «Аэрофлот» летает только оттуда. Это было ещё до объявления карантина. Но сразу после выступления премьер-министра местные авиакомпании отменили все полёты и деньги не вернули! Сказали, мол, пусть останутся на нашем счету, потом воспользуетесь!»https://www.mk.ru/social/2020/03/26/otdykhayushhikh-na-goa-nachali-vygonyat-iz-gestkhausov-krichat-rashn-chalo.htmlЗимовщица Яна не говорит, чем они с мужем занимаются на ГоА. Но я предположу, что если они вообще работают, то какими-нибудь инструкторами по дайвингу, или удалённо переводчиками, или ещё кем-то в этом роде. Короче говоря – креативный класс. Обратите внимание – у них двое детей школьного возраста. Возникают вопросы образца: а как они вообще получают среднее образование? Полагаю, если спросить об этом саму Яну, то она заявит что-то вроде «не нужно нам ваше ватное образование, у нас дети умненькие от природы, потому что мы их сами дома обучаем по передовым европейским методикам». Оно бы и ладно. В конце концов, это их семья и пусть они сами решают, как жить.В том числе – как жить, когда «сладкая жизнь» рухнула при столкновении с чрезвычайными обстоятельствами.«По словам россиянки, утром наши зимовщики обнаружили, что всё закрыто, а они не сделали никаких продовольственных запасов.- Но кто мог такое предположить?! Сейчас в Гоа уже очень жарко, продукты никто впрок не покупает. А тут абсолютно все магазины и кафе разом закрылись. И даже овощная лавка обслужила нас с чёрного хода, исключительно из жалости, потому что мы с детьми. Все боятся полиции. А ведь многие семьи арендуют гэстхаусы, где даже нет кухни — ни плиты, ни холодильника! И если даже им посчастливится добыть что-то съедобное, им негде это хранить и не на чём приготовить.- Ну, может, хозяева домов, которые арендуют русские, как-то помогут? Сами-то они что-то едят?- Они настолько напуганы, что тут же забыли, что мы привозим им деньги. Лично к нам наши хозяева относятся нормально, знают нас давно, наши дети на их глазах выросли. Но помочь ничем не могут. А есть и такие, кто откровенно гонит своих русских постояльцев! Им по телевизору сказали, что коронавирус идёт от европейцев, а индусы очень впечатлительные. И теперь при виде русских кричат: «Корона, гоу хоум!» и «Рашн, чало!» (то есть, «русский, проваливай»)».https://www.mk.ru/social/2020/03/26/otdykhayushhikh-na-goa-nachali-vygonyat-iz-gestkhausov-krichat-rashn-chalo.htmlИ тут возникает другой вопрос: если люди не хотят жить и трудиться в России, то с какой стати государство должно заботиться о них? Вон, они же нашли себе тёплое место на ГоА, пусть там и остаются.Но нет, теперь Яна взывает к консульству «этой страны».« - Местные говорят, что ближайший к нам продуктовый магазин в Калангуте, а это 40 минут на байке от Арамболя, где мы живём. Для нас это не реально, так как там посты полиции, которые нарушителям грозят не только штрафами, но и палками, в самом прямом смысле. Полицейские с дубинками патрулируют посёлки и наказывают всех, кто просто вышел на улицу. И им безразлично, иностранец ты или нет. Если европеец, это только хуже. Сейчас нас тут боятся. Сегодня мы узнали, что белым даже бензин для байков перестали продавать, чтобы они никуда не ездили. Общественный транспорт тоже не работает. Судя по всему, мы никак не сможем попасть в Дели к нашему рейсу 3 апреля! И не знаем, вернут ли нам в этом случае деньги! Но что делать, если штат Гоа закрыт, выезжать из него запрещено в течение 3-х недель! Мы обращались в российское консульство в Мумбае с просьбой нас эвакуировать, но в ответ пока тишина. Может, там недооценивают ситуацию, в которую мы попали! Мы просим об эвакуации! Таких как мы, тут много, большинство с детьми, которых нечем кормить. Вот вчера мы с другими мамочками сделали тайную вылазку на поле, набрали диких тамариндов, хоть компот сварили. Если нас оставят тут на 3 недели, наверное, придётся совершать налёты на огороды местных крестьян».https://www.mk.ru/social/2020/03/26/otdykhayushhikh-na-goa-nachali-vygonyat-iz-gestkhausov-krichat-rashn-chalo.htmlЯ в своё время, после 2014-го года, видел в соцсетях немало креакльских воплей о том, что «сами ездите в ваш Крым» и что из-за таких, как мы, взлетел доллар, и теперь уже нельзя жить на берегах тёплых морей, как прежде.Не знаю, высказывала ли такое Яна и её муж, не хочу наговаривать на людей. А вдруг – они патриоты?Лучше скажу для всех, кто попал в ситуацию, аналогичную описанной: если вам всё-таки удастся как-то выбраться в Россию, рекомендую поцеловать землю Родины и дать зарок не покидать её никогда. И пройти карантин, и добросовестно выполнять все требования, и начать платить налоги, и каждый день благодарить Бога, или в кого вы там веруете, за то, что Россия существует.Радуйтесь, что она есть. Вот такая – холодная, неулыбчивая, в которой вам многое не нравится.Хотите, чтобы нравилось? Живите и трудитесь тут. Меняйте жизнь к лучшему каждый день, а не прожигайте её на чужих пляжах, где вам в критический момент никто куска хлеба не подаст.И не нойте. Будете ныть – вместо коронавируса прилетит что-нибудь покруче.«Многие спрашивают, что же нас ждёт в апреле?»https://twitter.com/indeec1937/status/1243175971282399233Хватит ныть, сражайтесь. Серьёзно вам говорю. Родина у нас одна, и только тут нам помогут даже стены.Руслан Осташко