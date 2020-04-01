Активисты "ЛЭС" отметили доступные цены на продукты в магазинах Первомайска (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") в ходе проведенного мониторинга в магазинах прифронтового Первомайска отметили широкий ассортимент продуктов питания и доступные цены на них. Об этом сообщили в пресс-службе движения."Активисты Первомайского территориального отделения ОД "ЛЭС" Екатерина Скачкова, Максим Кравченко и Любовь Биляныч провели мониторинг цен на товары социального значения в 10 продовольственных магазинах города и убедились в наличии ассортимента необходимых товаров", – говорится в сообщении."Для анализа цен на социально значимые товары нами использовались мониторинги за 2017-2020 годы. Из этого были сделаны выводы, что на такие товары как хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, мука, горох, минеральная вода, сахар-песок, мясо птицы, свинина, говядина, колбасные изделия, растительное масло, рыбные консервы, куриные яйца и соль цены в магазинах Первомайска не повышались", – рассказала Скачкова.Она добавила, что "на некоторые группы товаров динамика цен меняется только из-за сезонности"."Так, например, в этот период цены поднялись до 5% на группу молочных продуктов (молоко, кефир, творог), также выявлено повышение до 5% на некоторые овощи и фрукты прошлогоднего урожая: морковь, свеклу, капусту и яблоки. А вот на огурцы, помидоры и зелень свежего урожая цены снижены до 10%", – пояснила активист."Проведенный мониторинг цен на социально значимые товары показал, что их стоимость в магазинах Первомайска в данный период стабильна, а на определенные группы цены снижаются в сравнении с прошлыми годами", – отметила Скачкова.02 апреля — Луганск