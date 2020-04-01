СЦКК зафиксировал в Голубовском последствия обстрела ВСУ, унесшего жизнь 80-летней женщины (ФОТО)

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела поселка Голубовское со стороны киевских силовиков, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Киевские силовики 1 апреля обстреляли Голубовское из 120-мм минометов, выпустив по нему 10 боеприпасов. Раненная при обстреле со стороны ВСУ пожилая жительница поселка скончалась от полученных травм.Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали повреждения, собрали обнаруженные на месте воронок осколки, а также пообщались с очевидцами происшествия. На месте обстрела также работали оперативные группы МВД и Генеральной прокуратуры Республики."В результате целенаправленного артиллерийского обстрела с позиций 93-й бригады ВСУ в населенном пункте Голубовское повреждения получили ряд жилых домостроений, а также ранение получила мирная жительница 1940 года рождения", - напомнил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он сообщил, что пострадавшая оперативно была доставлена в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу, где была прооперирована, но из-за множественных ранений пенсионерка скончалась."Этот инцидент в очередной раз демонстрирует пренебрежение Украиной всеми достигнутыми договоренностями, а также агрессивную позицию Киева в отношении мирного населения Республики", - подчеркнул Филипоненко.Главный врач кировской больницы Татьяна Пахомова отметила, что хирурги сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пожилой женщины, но ее ранения были не совместимы с жизнью."Травмы оказались очень тяжелые, женщина сразу была переведена в операционную, оперировали два хирурга, врач-травматолог. Диагноз был такой: минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение брюшной полости с повреждением селезенки, левой доли печени, тела поджелудочной железы, поперечно-ободочной кишки. Кроме этого, еще осколочный перелом левой бедренной кости", - сообщила она, добавив, что пенсионерка умерла через два часа после операции.Местные жители уверены, что киевские силовики вели целенаправленный обстрел именно по жилым домам."Мы внизу тут, а они вокруг нас, мы как на блюдечке у них. Мы уже устали говорить, ОБСЕ приезжает, сколько мы им говорили, но это как об стенку горохом – бесполезно все", - отметила жительница поселка."Я надеялась, что хоть начало поселка не тронут, хотя мы тут уже пристрелянные, но вот. Все как всегда – надеемся на чудо, но чуда не происходит. Было три коровы, осталась одна, и ее тот же конец, наверное, ждет. Не знаем куда уходить и что делать", - добавила она.Брат погибшей пенсионерки отметил, что местные жители, хотя и привыкли к обстрелам, стараются быть аккуратными и сразу прятаться в безопасное место, однако добежать в укрытие успевают не все.Он отметил, что погибшей женщине 14 марта исполнилось 80 лет, последние пять из которых пенсионерка вынуждена была жить под регулярными обстрелами со стороны ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".02 апреля — Луганск