Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Луганской области

Двух граждан с подозрением на коронавирус госпитализировали за прошедшие сутки.Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.Так, по состоянию на 2 апреля в инфекционных отделениях Луганской области находятся на стационарном лечении 5 человек, из них у 3-х человек лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция (в том числе у одного жителя неподконтрольной территории, вернувшегося из Польши), 2 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы за минувшие сутки. Летальные случаи не зарегистрированы.У всех больных отобраны материалы для лабораторного исследования. Круг контактных лиц установлен по каждому заболевшему, они находятся в самоизоляции под контролем.Новости Региона - Сегодня, 18:40 114