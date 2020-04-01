Главврач луганской клинической больницы (Острая Могила), рассказал правду о том, что происходит в больнице
Луганская республиканская клиническая больница (ЛРКБ) продолжает работу в штатном режиме, усилив меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Об этом телеканалу «Луганск-24» заявил главный врач учреждения Олег Вольман.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ЛРКБ якобы переходит на карантинный режим, предусматривающий закрытие входа для посетителей, сокращение госпитализации и отмену плановых операций.
«На сегодняшний день было запланировано и проведено порядка 27 плановых операций. Кроме этого, продолжаются роды, у нас появляются новые жители», — сообщил Вольман, уточнив, что всего на лечении в ЛРКБ находятся более 800 пациентов, работу продолжают все отделения.
Он добавил, что в учреждении предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Мы проводим как минимум трижды влажную уборку. Кроме этого, мы естественно обрабатываем все наши помещения дезсредствами. Вчера в нашем лечебном учреждении была проведена обработка наших помещений не только нашими медработниками, а также службами, которые занимаются специфической обработкой», — рассказал главврач.
«Мы ввели определенные ограничения по времени посещения вестибюля, так как вестибюль — это то место, где как правило у нас собирается более 50 человек. И для того, чтобы ограничить скопление людей, в период времени с 9.00 до 15.00 вестибюль закрыт», — пояснил он.
Кроме того, ЛРКБ в полной мере обеспечена всем необходимым, поставки в больницу осуществляются регулярно.
«В нашем лечебном учреждении наши пациенты обеспечены в полном объеме медикаментами и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств», — заявил заместитель главного врача больницы Дмитрий Котуха Удобный город - Сегодня, 17:38 276
Об этом телеканалу «Луганск-24» заявил главный врач учреждения Олег Вольман.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ЛРКБ якобы переходит на карантинный режим, предусматривающий закрытие входа для посетителей, сокращение госпитализации и отмену плановых операций.
«На сегодняшний день было запланировано и проведено порядка 27 плановых операций. Кроме этого, продолжаются роды, у нас появляются новые жители», — сообщил Вольман, уточнив, что всего на лечении в ЛРКБ находятся более 800 пациентов, работу продолжают все отделения.
Он добавил, что в учреждении предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
«Мы проводим как минимум трижды влажную уборку. Кроме этого, мы естественно обрабатываем все наши помещения дезсредствами. Вчера в нашем лечебном учреждении была проведена обработка наших помещений не только нашими медработниками, а также службами, которые занимаются специфической обработкой», — рассказал главврач.
«Мы ввели определенные ограничения по времени посещения вестибюля, так как вестибюль — это то место, где как правило у нас собирается более 50 человек. И для того, чтобы ограничить скопление людей, в период времени с 9.00 до 15.00 вестибюль закрыт», — пояснил он.
Кроме того, ЛРКБ в полной мере обеспечена всем необходимым, поставки в больницу осуществляются регулярно.
«В нашем лечебном учреждении наши пациенты обеспечены в полном объеме медикаментами и расходными материалами для проведения оперативных вмешательств», — заявил заместитель главного врача больницы Дмитрий Котуха Удобный город - Сегодня, 17:38 276
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