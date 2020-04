Минобороны ответило газете La Stampa про В«ненужностьВ» российской помощи Италии

фото: mk.ruУтверждения итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам, отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.В заявлении Конашенкова говорится, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников».«При этом La Stampa не брезгует использовать буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде», – отметил представитель российского военного ведомства.В частности, Конашенков указал, что в публикации издания большинство российских врачей и эпидемиологов названы «специалистами биологических войн». Кроме того, издание называет российскую помощь «бесполезной».«Натужные спекуляции» газеты не соответствуют действительности, указал представитель Минобороны. По его словам, российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами «вместо биологической войны круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо».«А российские военные медики ежедневно рука об руку с итальянскими военнослужащими вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо. И все это осуществляется с помощью якобы бесполезного, по мнению источников издания, российского оборудования и техники…» – подчеркнул Конашенков.Он указал, что цели российской гуманитарной миссии в Италии «открыты, конкретны, прозрачны и чисты». «Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии Covid-19. И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики», – добавил он.«Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в La Stampa, которые нам известны – рекомендуем усвоить древнюю мудрость, – Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в нее сам). А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back», – заключил Конашенков.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в четверг сообщила, что за вбросами в газете La Stampa о якобы «ненужности» российской помощи стоит британская компания.Напомним, La Stampa ранее написала, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции». Сенатор Алексей Пушков отметил, что данная публикация «явно инспирирована противниками России».Посольство России в Италии назвало статьи некорректными и дезинформирующими.