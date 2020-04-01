Коронавирус дал осложнение больным русофобией

Западная русофобия, переходящая в шизофрению, достигает своего апогея.Например, Би-би-си дошла до того, что стала изучать факты(!), лежащие в основе историй о том, как на улицах Италии флаги ЕС заменяют флагами России и звучит гимн России.Итогом этого «расследования» стала статья под названием «Русский гимн и русские флаги в Италии и Пупо, поющий на русском языке. Что с этим не так?»Цитирую: «BBC удалось связаться с итальянцем, который подтвердил, что он поднимал российские флаги, чтобы выразить свою благодарность России; в то же время он объяснил, что поднятие иностранного флага вместо европейского не является для него необычным событием, поскольку он держит флаги из разных стран на складе для приветствия международных партнеров по бизнесу, одним из которых является российская компания».В общем, скрепя сердце и скрипя зубами, ВВС признаёт, что флаги реально вывешивали и гимн звучал! Но! На самом деле все далеко не так однозначно. И есть нюансы, разобраться с которыми помог «российский эксперт Илья Шепелин, соведущий еженедельной программы Fake News для независимого телеканала Дождь», который выразил скептицизм по поводу того, как видео с гимном использовалось в прокремлевских СМИ.В комментарии для BBC Шепелин сказал: «Строго говоря, это не случай чистой лжи. Действительно, некоторые итальянские жители в восторге от действий России, и они заменяют флаг ЕС на российский триколор своими руками. Однако, это не обычные итальянцы, а поклонники России, у которых тесные деловые и финансовые связи с Москвой. Поэтому мы имеем дело не с чистой подделкой, а с манипуляциями. Гибридная ложь. Или гибридная правда».На самом деле все это очень грустно. И потому, что, оказавшаяся в этот исторический период совершенно никчемной геополитической пешкой Британия, — который день в бессильной злобе истекает ядом, комментируя российскую и китайскую помощь другим странам в борьбе с коронавирусом. И потому, что помочь ей в этом деле всегда готовы вот такие «российские эксперты», угодливо подносящие камешки каждому, кто собирается их метать в Россию.Юлия Витязева