Синоптики прогнозируют 3 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 3 апреля будет колебаться от 4 градусов мороза ночью до 16 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 2 апреля до 21.00 3 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса ниже нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - минус 2 градусов ночью до 14-16 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 3 апреля метеорологи отмечали в 2005 году – минус 8 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 29,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 апреля – 05.28, время захода – 19.28. Продолжительность светового дня составит 14 часов 00 минут.

По предварительному прогнозу, 4 апреля сохранится сухая и теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. Утром и днем 5 апреля, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, местами пройдет слабый дождь, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с; днем температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

02 апреля — Луганск