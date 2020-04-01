МВД ЛНР помогло жителям Республики вернуться домой с Украины

Министерство внутренних дел ЛНР оказало содействие в возвращении домой жителей Республики с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В рамках борьбы с распространением коронавируса Республика с 23 марта закрыла единственный в зоне ответственности ЛНР официальный пункт пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская".

"Министерство внутренних дел во исполнение указа главы Луганской Народной Республики оказывает всестороннее содействие профильным службам. Одной из приоритетных задач является помощь гражданам Республики, оказавшимся в затруднительной ситуации, связанной с возвращением с территории, подконтрольной правительству Украины. Так, 1 апреля 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые изъявили желание вернуться в Луганскую Народную Республику", - сообщили в ведомстве.

"Сотрудники Министерства здравоохранения ЛНР провели первичный осмотр прибывших граждан, которые, согласно предпринятым мерам в Республике, были размещены в обсервационные отделения на 14-дневный карантин. Министерством внутренних дел были предоставлены автобусы для перевозки граждан, осуществлено сопровождение и организовано несение службы по охране правопорядка в местах расположения обсервации", - уточнили в Министерстве внутренних дел.

Также на территорию Украины были сопровождены жители подконтрольных Киеву территорий.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева отметила, что это уже третье организованное возвращение жителей ЛНР домой.

Ранее Кобцева сообщала, что ЛНР позволила жителям с пропиской на подконтрольной Киеву территории пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда у Станицы Луганской.

Ранее Министерство иностранных дел ЛНР оказало содействие в возвращении на родину 66 жителей Республики.

Ранее в Министерстве иностранных дел ЛНР сообщали, что ведомство по поручению главы Республики Леонида Пасечника поможет жителям ЛНР вернуться на родину.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.

Кроме того, Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

Напомним, граждане, оказавшиеся в такой ситуации, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: ministry@mid-lnr.su.

02 апреля — Луганск