Ограничения для водителей такси ввели в Донецке
В Донецке и области из-за коронавируса ввели ограничения для водителей такси.
Об этом пишет ВВ со ссылкой на местные СМИ.
Так, водители такси на временно неподконтрольной территории Донецкой области обязаны соблюдать во время работы меры предосторожности для снижения риска распространения коронавируса.
Соответствующие инструкции были разосланы всем таксистам.
Водители должны носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептиками. Кроме того, дважды в день необходимо обеззараживать салон автомобиля средствами дезинфекции.
Сами водители отмечают, что пассажиры также стали осторожнее. Многие носят маски и пользуются антисептиками. Новости Донецка - Сегодня, 20:36 12
Об этом пишет ВВ со ссылкой на местные СМИ.
Так, водители такси на временно неподконтрольной территории Донецкой области обязаны соблюдать во время работы меры предосторожности для снижения риска распространения коронавируса.
Соответствующие инструкции были разосланы всем таксистам.
Водители должны носить медицинские маски и обрабатывать руки антисептиками. Кроме того, дважды в день необходимо обеззараживать салон автомобиля средствами дезинфекции.
Сами водители отмечают, что пассажиры также стали осторожнее. Многие носят маски и пользуются антисептиками. Новости Донецка - Сегодня, 20:36 12
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