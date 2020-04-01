Украинские пограничники пропустили 41 человека на КПВВ «Станица Луганская»
На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили 41 человека: 27 граждан проследовали на временно неподконтрольную территорию Украины, а 14 пересекли линию разграничения в сторону контролируемой территории.
На КПВВ «Станица Луганская» находилось около 40 человек, которые хотели пересечь КПВВ, подавали соответствующие запросы работникам Госпогранслужбы, но получали отрицательное решение от штаба ООС. У подавляющего большинства тех, кто оказался в этой ловушке карантина, были веские причины для проезда на неподконтрольную территорию, имеющиеся необходимые документы и соответствующая регистрация. Но разрешений так и не было.
«Люди приходили на КПВВ уже не первый день: кто на ночь находил приют у местных жителей — конечно, не бесплатно. Некоторые из-за отсутствия средств вынуждены были ночевать прямо там. Питание покупали в местном магазине, воды не было — поэтому некоторые приносил с собой», — сообщили в организации.
В Госпогранслужбе напомнили, что «существовали определенные риски при пересечении линии разграничения в сторону временно оккупированного Луганска».
В ЛНР запретили въезд и заставили возвращаться 7 граждан. Тогда пограничниками, учитывая закрытие КПВВ, было оперативно обеспечено их возвращение на контролируемую территорию". Новости Украины - Сегодня, 19:46 206
На КПВВ «Станица Луганская» находилось около 40 человек, которые хотели пересечь КПВВ, подавали соответствующие запросы работникам Госпогранслужбы, но получали отрицательное решение от штаба ООС. У подавляющего большинства тех, кто оказался в этой ловушке карантина, были веские причины для проезда на неподконтрольную территорию, имеющиеся необходимые документы и соответствующая регистрация. Но разрешений так и не было.
«Люди приходили на КПВВ уже не первый день: кто на ночь находил приют у местных жителей — конечно, не бесплатно. Некоторые из-за отсутствия средств вынуждены были ночевать прямо там. Питание покупали в местном магазине, воды не было — поэтому некоторые приносил с собой», — сообщили в организации.
В Госпогранслужбе напомнили, что «существовали определенные риски при пересечении линии разграничения в сторону временно оккупированного Луганска».
В ЛНР запретили въезд и заставили возвращаться 7 граждан. Тогда пограничниками, учитывая закрытие КПВВ, было оперативно обеспечено их возвращение на контролируемую территорию". Новости Украины - Сегодня, 19:46 206
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