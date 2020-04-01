ФСБ задержала двух генералов МВД, идут обыски

"Худоян обвиняется в незаконном завладении тремя земельными участками. Он был задержан в июне 2019 года", – уточняет РБК.

Федеральная служба безопасности провела операцию в следственном департаменте Министерства внутренних дел. По данным СМИ, задержаны двое полицейских генералов и следователь по особо важным делам.Источники РЕН-ТВ сообщили, что по подозрению в получении взятки были задержаны два заместителя начальника следственного департамента МВД – генерал-майор Александр Краковский и генерал-лейтенант Александр Бирюков, а также следователь Александр Брянцев.Близкие к ситуации собеседники телеканала рассказали, что взятку им дал предприниматель Альберт Худоян. Сам он был задержан в июне прошлого года по подозрению в мошенничестве.Сейчас в МВД продолжаются обыски и выемка документов. Известно, что дело курирует Следственный комитет.источник