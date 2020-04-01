Все, кто вчера смог перейти КПВВ «Станица Луганская» со стороны Украины — отправлены на 14 дней в изоляцию. ВИДЕО



В МВД заявили, что они оказали помощь гражданам Республики, оказавшимся в затруднительной ситуации, связанной с возвращением с территории, подконтрольной правительству Украины.

«1 апреля 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые изъявили желание вернуться в Луганскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе МВД.

«Сотрудники Министерства здравоохранения ЛНР провели первичный осмотр прибывших граждан, которые, согласно предпринятым мерам в Республике, были размещены в обсервационные отделения на 14-дневный карантин. Министерством внутренних дел были предоставлены автобусы для перевозки граждан, осуществлено сопровождение и организовано несение службы по охране правопорядка в местах расположения обсервации», — уточнили в Министерстве внутренних дел.

Также на территорию Украины были сопровождены жители подконтрольных Киеву территорий.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева отметила, что это уже третье организованное возвращение жителей ЛНР домой. Об этом пишет ЛИЦ Красота и здоровье - Сегодня, 20:56 192 Все, 20 человек, которым разрешили вчера, 1 апреля, пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», были отправлены на 14-дневную обсервацию в сопровождении работников МВД. Украина пропустила 27 человек, но в ЛНР пустили только 20. Семерым пришлось возвращаться в Украину.В МВД заявили, что они оказали помощь гражданам Республики, оказавшимся в затруднительной ситуации, связанной с возвращением с территории, подконтрольной правительству Украины.«1 апреля 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые изъявили желание вернуться в Луганскую Народную Республику», — сообщили в пресс-службе МВД.«Сотрудники Министерства здравоохранения ЛНР провели первичный осмотр прибывших граждан, которые, согласно предпринятым мерам в Республике, были размещены в обсервационные отделения на 14-дневный карантин. Министерством внутренних дел были предоставлены автобусы для перевозки граждан, осуществлено сопровождение и организовано несение службы по охране правопорядка в местах расположения обсервации», — уточнили в Министерстве внутренних дел.Также на территорию Украины были сопровождены жители подконтрольных Киеву территорий.Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева отметила, что это уже третье организованное возвращение жителей ЛНР домой. Об этом пишет ЛИЦ Красота и здоровье - Сегодня, 20:56 192

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