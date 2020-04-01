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«Лугаком» не будет отключать связь за неуплату до конца карантина

verter Сегодня, 22:150Новости
«Лугаком» не будет отключать связь за неуплату до конца карантина
Оператор мобильной связи «Лугаком» с 4 апреля до окончания режима повышенной готовности предоставит абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В это время критично важно не потерять связь с родными и близкими, поэтому команда «Лугаком» в круглосуточном режиме поддерживает эту возможность. И даже если вы не можете пополнить свой счет, вы все равно должны оставаться на связи, потому что связь с близкими дороже денег», — говорится в сообщении.
«В связи с этим с 4 апреля мы запускаем акцию «Будь на связи», которая предоставляет возможность нашим абонентам пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе. Вы можете в любое время позвонить по номеру 177 и оператор откроет вам кредитный лимит. Таким образом, услуги связи вам будут доступны, даже если у Вас закончились деньги», — сообщили в пресс-службе.
В компании подчеркнули, что такая возможность будет доступна абонентам до конца апреля и, «если режим повышенной готовности будет продлен, мы также не останемся в стороне». Удобный город - Сегодня, 21:55 43

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