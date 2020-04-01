В луганском Парке Горького возродят уголок шахматиста
В Луганске планируют до конца году в парке имени Горького оборудовать уголок шахматиста и установить скульптуры героев русских сказок.
Об этом на брифинге в городской администрации сообщил начальник управления Вячеслав Женеску.
Он отметил, что восстановительные работы в парке имени Горького продолжаются.
«Прежде всего, разработан проект по восстановлению ступеней металлического моста», — сообщил Женеску.
«Также мы хотим сделать «Уголок шахматиста» — большое поле в виде шахматной доски с фигурами. Там будут размещены столики, за которыми можно проводить шахматные соревнования», — рассказал начальник управления.
Он добавил, что, кроме того, ведется подготовка к созданию синусоидной аллеи в периферийной части парка.
«Также планируется дополнить уголок «дерева жизни» элементами декоративной кованой скульптуры совы и Кота ученого. Помимо этого, рассматриваются варианты размещения объектов игровой декоративной скульптуры — избушки с Бабой Ягой, Лешего — в районе металлического моста», — отметил Женеску.
Начальник управления проинформировал, что в парке продолжаются и дендрологические работы, в результате которых на его территории уже были высажены 100 елей. Культура - Сегодня, 21:25 65
Об этом на брифинге в городской администрации сообщил начальник управления Вячеслав Женеску.
Он отметил, что восстановительные работы в парке имени Горького продолжаются.
«Прежде всего, разработан проект по восстановлению ступеней металлического моста», — сообщил Женеску.
«Также мы хотим сделать «Уголок шахматиста» — большое поле в виде шахматной доски с фигурами. Там будут размещены столики, за которыми можно проводить шахматные соревнования», — рассказал начальник управления.
Он добавил, что, кроме того, ведется подготовка к созданию синусоидной аллеи в периферийной части парка.
«Также планируется дополнить уголок «дерева жизни» элементами декоративной кованой скульптуры совы и Кота ученого. Помимо этого, рассматриваются варианты размещения объектов игровой декоративной скульптуры — избушки с Бабой Ягой, Лешего — в районе металлического моста», — отметил Женеску.
Начальник управления проинформировал, что в парке продолжаются и дендрологические работы, в результате которых на его территории уже были высажены 100 елей. Культура - Сегодня, 21:25 65
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