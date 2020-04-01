"Лугаком" с 4 апреля предоставит возможность звонить при отрицательном балансе счета

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" с 4 апреля до окончания режима повышенной готовности предоставит абонентам возможность осуществлять звонки при отрицательном балансе счета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Уважаемые абоненты! Из-за распространения коронавируса (COVID-19) наша молодая Республика, как и весь мир, переживает сейчас непростые турбулентные времена. В это время критично важно не потерять связь с родными и близкими, поэтому команда "Лугаком" в круглосуточном режиме поддерживает эту возможность. И даже если вы не можете пополнить свой счет, вы все равно должны оставаться на связи, потому что связь с близкими дороже денег", - говорится в сообщении.

"В связи с этим с 4 апреля мы запускаем акцию "Будь на связи", которая предоставляет возможность нашим абонентам пользоваться мобильной связью при отрицательном балансе. Вы можете в любое время позвонить по номеру 177 и оператор откроет вам кредитный лимит. Таким образом, услуги связи вам будут доступны, даже если у Вас закончились деньги", - сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что такая возможность будет доступна абонентам до конца апреля и, "если режим повышенной готовности будет продлен, мы также не останемся в стороне".

"Для нас важно содействовать реализации инициатив власти Республики, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Для "Лугакома" абсолютным приоритетом является здоровье и безопасность наших сотрудников. Мы делаем все возможное для эффективной дезинфекции наших офисов и магазинов, мониторинга самочувствия сотрудников и внесения вклада в обеспечение профилактики распространения коронавирусной инфекции", - отметили в компании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 827 тыс. человек, из них более 40,5 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом. Анализы, взятые у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, показали отрицательный результат на COVID-19. Медики ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа поместили под динамическое наблюдение в лечебные учреждения Республики 270 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

02 апреля — Луганск