На Донбассе продолжают обсуждать увольнение Сивохо и кадровую политику министерства реинтерграции
В Донбассе продолжают обсуждать увольнение Сергея Сивохо из СНБО, а так же, у многих недоумение вызывает кадровая политика во вновь созданном под руководством Вице-премьере Резникова министерства реинтеграции Донбасса.
Как выясняется, в министерстве, которое должно быть озадачено разрешением проблем Донбасса, нет ни одного работника — выходца из Донбасса. Ни среди руководителей подразделений и отделов, ни среди даже простых клерков.
«Слушайте, ну, по-моему, кто-то во власти решил под шумок коронавируса решить свои кадровые вопросы (возможно, выяснить отношения) в архитектонике органов по управлению Донбассом», — пишет о сложившейся ситуации в своем ФБ Сергей Губа, предприниматель из Донецка, представитель общественной организации «Новая политика на Донбассе».
Сергей Губа отмечает, что на должности замов в новое министерство по реинтеграции назначают явных «порохоботов»: Ростислава Замлинского и Давида Макарьяна. Губа называет их дипломатично: «представители политического актива предыдущей власти».
Кроме того, С.Губа высказал свое мнение по поводу «увольнения» С. Сивохо и М. Ткаченко с должностей советников секретаря СНБО.
«Что бросается в глаза сразу? Во-первых, непонятен стиль подачи информации некоторыми СМИ касательно отстранения от должности Ткаченко и Сивохо. Что значит «уволены»? Как можно уволить людей, которые были в РНБО на общественных началах, при этом М. Ткаченко является действующим народным депутатом ВРУ, то есть его трудовая книжка находится в аппарате ВРУ», — удивлен дончанин.
По мнению Сергея, самому секретарю РНБО А. Данилову следовало бы, как минимум публично, разъяснить юридическую форму и возможные причины отстранения от должности Сивохо, и Ткаченко.
«Это выглядит так: Сивохо (члена команды президента) побили противники президента, часть депутатов из пропрезидентской партии обратились к секретарю РНБО А. Данилову (который не был в команде президента в период прихода к власти Зеленского) с просьбой отстранить Сивохо от должности. М. Ткаченко и ряд других депутатов из пропрезидентской партии заступились за Сивохо, и в результате, отстранили от должностей С. Сивохо и М. Ткаченко, как членов команды президента? Я что-то не понимаю логики, на чьей стороне вообще РНБО в этой ситуации?», — заявил представитель «Новой политики Донбасса».
По мнению Сергея Губы, руководство страны должно для себя разобраться в кадровых приоритетах своей команды по вопросам Донбасса, а это одно из ключевых направлений внутренней и внешней политики страны.
Как отметил Губа, исходя из того, что происходит в Министерстве по реинтеграции и в СНБО в последний месяц, у жителей Донбасса возникают сомнения о неизменности заявленного курса команды президента в восточном направлении. Новости Донецка - Сегодня, 00:41 66
Как выясняется, в министерстве, которое должно быть озадачено разрешением проблем Донбасса, нет ни одного работника — выходца из Донбасса. Ни среди руководителей подразделений и отделов, ни среди даже простых клерков.
«Слушайте, ну, по-моему, кто-то во власти решил под шумок коронавируса решить свои кадровые вопросы (возможно, выяснить отношения) в архитектонике органов по управлению Донбассом», — пишет о сложившейся ситуации в своем ФБ Сергей Губа, предприниматель из Донецка, представитель общественной организации «Новая политика на Донбассе».
Сергей Губа отмечает, что на должности замов в новое министерство по реинтеграции назначают явных «порохоботов»: Ростислава Замлинского и Давида Макарьяна. Губа называет их дипломатично: «представители политического актива предыдущей власти».
Кроме того, С.Губа высказал свое мнение по поводу «увольнения» С. Сивохо и М. Ткаченко с должностей советников секретаря СНБО.
«Что бросается в глаза сразу? Во-первых, непонятен стиль подачи информации некоторыми СМИ касательно отстранения от должности Ткаченко и Сивохо. Что значит «уволены»? Как можно уволить людей, которые были в РНБО на общественных началах, при этом М. Ткаченко является действующим народным депутатом ВРУ, то есть его трудовая книжка находится в аппарате ВРУ», — удивлен дончанин.
По мнению Сергея, самому секретарю РНБО А. Данилову следовало бы, как минимум публично, разъяснить юридическую форму и возможные причины отстранения от должности Сивохо, и Ткаченко.
«Это выглядит так: Сивохо (члена команды президента) побили противники президента, часть депутатов из пропрезидентской партии обратились к секретарю РНБО А. Данилову (который не был в команде президента в период прихода к власти Зеленского) с просьбой отстранить Сивохо от должности. М. Ткаченко и ряд других депутатов из пропрезидентской партии заступились за Сивохо, и в результате, отстранили от должностей С. Сивохо и М. Ткаченко, как членов команды президента? Я что-то не понимаю логики, на чьей стороне вообще РНБО в этой ситуации?», — заявил представитель «Новой политики Донбасса».
По мнению Сергея Губы, руководство страны должно для себя разобраться в кадровых приоритетах своей команды по вопросам Донбасса, а это одно из ключевых направлений внутренней и внешней политики страны.
Как отметил Губа, исходя из того, что происходит в Министерстве по реинтеграции и в СНБО в последний месяц, у жителей Донбасса возникают сомнения о неизменности заявленного курса команды президента в восточном направлении. Новости Донецка - Сегодня, 00:41 66
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