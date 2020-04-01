На пластиковой бутылке коронавирус живет 120 часов, а на деревянной ручке двери 96 часов. ИНФОГРАФИКА



Издание The New England Journal of Medicine опубликовало исследование, согласно которому вирус может держаться на поверхностях из разных материалов от трёх часов до трёх дней.

Несмотря на то, что количество вирусных частиц с течением времени постепенно снижается, они всё ещё могут заразить человека, поэтому не забывайте мыть руки и пользоваться антисептиками.

Красота и здоровье - Сегодня, 05:42 157 Ученые выяснили продолжительность жизни COVID-19 на разных поверхностях.Издание The New England Journal of Medicine опубликовало исследование, согласно которому вирус может держаться на поверхностях из разных материалов от трёх часов до трёх дней.Несмотря на то, что количество вирусных частиц с течением времени постепенно снижается, они всё ещё могут заразить человека, поэтому не забывайте мыть руки и пользоваться антисептиками. Красота и здоровье - Сегодня, 05:42 157

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