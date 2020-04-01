В Луганской мэрии рассказали какие дороги будут отремонтированы в городе в 2020 году



Об этом журналистам газеты «Жизнь Луганска» рассказал начальник Управления обеспечения жизнедеятельности г.Луганска Сергей Шатохин.

Как отметил Шатохин, уже в марте в Луганске проведен ремонт по улицам Коцюбинского, Котельникова, Демехина, 3-я Донецкая, 16-я Линия, Павла Сороки и в районе Краснодонского выезда.

«У нас запланированы на ближайшие несколько месяцев работы по улицам Оборонная на Краснодонском выезде, на улицах Советская, Андрея Линева, на кольце в квартале Гаевого, на улицах Польского, Владимира Шевченко, Владислава Титова, Буденного и на улице Херсонская и в Жовтне-вом районе Луганска», — рассказал Сергей Шатохин.

Кроме того, как заявил начальник профильного Управления, при выделении целевых средств из бюджета Республики планируется отремонтировать 50650 квадратных метров дороги на улице Артема (отрезок между тупиком Белая будка до улицы 395-й Шахтерской дивизии) и 19600 квадратных метров автомагистрали на улице Мадридская.

«Текущий ремонт мы планируем осуществить на улицах Черноморская, Победоносная, Ватутина и Объездная дорога», — добавил Шатохин. Удобный город - Сегодня, 07:11 141 В администрации города Луганска рассказали какие дороги будут отремонтированы в городе в 2020 году.Об этом журналистам газеты «Жизнь Луганска» рассказал начальник Управления обеспечения жизнедеятельности г.Луганска Сергей Шатохин.Как отметил Шатохин, уже в марте в Луганске проведен ремонт по улицам Коцюбинского, Котельникова, Демехина, 3-я Донецкая, 16-я Линия, Павла Сороки и в районе Краснодонского выезда.«У нас запланированы на ближайшие несколько месяцев работы по улицам Оборонная на Краснодонском выезде, на улицах Советская, Андрея Линева, на кольце в квартале Гаевого, на улицах Польского, Владимира Шевченко, Владислава Титова, Буденного и на улице Херсонская и в Жовтне-вом районе Луганска», — рассказал Сергей Шатохин.Кроме того, как заявил начальник профильного Управления, при выделении целевых средств из бюджета Республики планируется отремонтировать 50650 квадратных метров дороги на улице Артема (отрезок между тупиком Белая будка до улицы 395-й Шахтерской дивизии) и 19600 квадратных метров автомагистрали на улице Мадридская.«Текущий ремонт мы планируем осуществить на улицах Черноморская, Победоносная, Ватутина и Объездная дорога», — добавил Шатохин. Удобный город - Сегодня, 07:11 141

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