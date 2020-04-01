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Прихожане высадили на территории луганского храма 150 кустов роз. ФОТО. ВИДЕО

bot Сегодня, 08:150Новости
Прихожане высадили на территории луганского храма 150 кустов роз. ФОТО. ВИДЕО
Прихожане за день высадили на территории луганского храма в честь святого апостола Андрея Первозванного 150 кустов роз. Об этом пишет ЛИЦ.
Настоятель храма, протоиерей Владимир Чесноков рассказал, что старт весенней кампании по обустройству и озеленению храма был объявлен накануне в соцсетях, однако он не предполагал, что на призыв откликнется большое количество желающих.
«С сегодняшнего дня мы начали озеленение церковной территории нашего храма. В данный момент группа прихожан высаживает розы — запланировано сегодня высадить около 150 кустов, и так мы продолжим в течение всех этих дней», — сообщил он.
«Очень много звонков от прихожан и людей из разных концов города, все желают прийти поработать. Но мы большими группами людей не собираем — по пять-семь прихожан, потому что учитываем ту ситуацию, которая, к сожалению, происходит сейчас, и мы должны тоже придерживаться предписаниям (врачей и властей), к чему и всех призываем», — рассказал настоятель.
Священник отметил, что подобные мероприятия не просто сплачивают людей, они также помогают им отвлечься от сложностей, которые выпали этой весной на человечество.
«Конечно, ситуация непростая, но мы трудимся и уповаем на волю Божью. Все когда-то заканчивается, а наши труды остаются для будущих поколений», — подчеркнул батюшка.
Он напомнил, что территория храма обустраивается поэтапно на протяжении нескольких лет. Ранее уже был высажен фруктовый сад, виноградник и ряд декоративных кустарников. В этом году запланировано озеленение вокруг купели елями и туями, одновременно идет планировка аллеи и детской площадки. При этом ландшафтным дизайном занимаются сами прихожане, представляя настоятелю на утверждение разные варианты.
«Конечно же, мы сажаем не хаотично, мы подбираем, чтобы это было и красиво, и смотрелось внешне, и имело порядок, чтобы люди могли прийти, прогуляться по территории храма, посидеть на лавочке — чтобы это радость для людей была», — подчеркнул протоиерей.
Разработанный дизайн предполагает, что на территории вокруг храма еще появятся фруктовые деревья, декоративные кустарники и голубые ели.
«Кто может помочь молитвой, физическим трудом или материально — будем благодарны за любую помощь. Трудиться будем в течение всего этого года, чтобы осенью завершить определенную часть озеленения нашей территории. Дай Бог, мы вместе, общими усилиями создадим эту красоту!» — добавил настоятель храма.
Напомним, на территории храма в честь святого апостола Андрея Первозванного построена самая большая в Луганске купель под открытым небом. В планах церкви наполнять водоем не только в период крещенских праздников, но и в летние месяцы, чтобы детвора квартала, где поблизости нет речки, могла купаться в жаркие дни.
Храм расположен по адресу: Луганск, квартал Мирный, напротив дома № 13-б, возле здания бывшего управления Луганского пограничного отряда. Прихожане высадили на территории луганского храма 150 кустов роз. ФОТО. ВИДЕОПрихожане высадили на территории луганского храма 150 кустов роз. ФОТО. ВИДЕОПрихожане высадили на территории луганского храма 150 кустов роз. ФОТО. ВИДЕО
Культура - Сегодня, 08:02 127

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