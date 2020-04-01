Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

"Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка — одна из самых спокойных в стране. Поэтому, очевидно, что у решения об отставке иные мотивы", — сказал Раенко.

Фото: kremlin.ruГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте региональной администрации, передает РИА Новости.Председатель краевого законодательного собрания Валерий Раенко сообщил РИА Новости, что решение Илюхина никак не связано с коронавирусом.Отмечается, что губернатор покидает пост по собственному желанию из-за перехода на новую должность.Илюхин был губернатором с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.