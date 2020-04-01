Трамп назвал помощь из России "красивым жестом Путина"

"Это был очень красивый жест со стороны президента (Владимира — ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь).. Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.

Фото: Reuters / © Al DragoПрезидент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев, передает РИА Новости.В среду в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин исходил из того, что, "когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью".Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.