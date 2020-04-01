Трамп назвал помощь из России "красивым жестом Путина"
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев, передает РИА Новости.
"Это был очень красивый жест со стороны президента (Владимира — ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь).. Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", — сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.
В среду в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин исходил из того, что, "когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью".
Он также отметил, что международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, поскольку ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом.
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