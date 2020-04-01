В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи. — ред.)», — объяснил Песков.

Фото: globallookpress.comПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», передает RT.По данным радиостанции, зрители заметили, что время на часах Путина не совпадало со временем трансляции обращения президента по телеканалам.2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.В ходе обращения Путин объявил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля.